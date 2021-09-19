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Ekonomi Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 30,7 arttı
Ekonomi

Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 30,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:03:00 -
Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 30,7 arttı

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 artarken kooperatif sayısı yüzde 14,3 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28,7, kooperatif sayısı yüzde 4,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,1 arttı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kooperatif sayısı yüzde 33,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7, kooperatif sayısı yüzde 78,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 artış kaydetti. Geçen ay kurulan 1199 yabancı ortak sermayeli şirketin 91’i İran, 34’ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 115’i anonim, 1084’ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1149’u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 428’i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 440’ı gayrimenkul acenteleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,4’ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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