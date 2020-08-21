Kurulan-kapanan şirketler (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de temmuz ayında 10 bin 394 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,32, kooperatif sayısı yüzde 56,1 artış gösterirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,46 azaldı.



Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 35,34 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,71 artarken, kooperatif sayısı yüzde 50 düşüş kaydetti.



Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 41,75, kooperatif sayısı yüzde 84,62 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 57,86 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 34,5, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,6 artış, kooperatif sayısında ise yüzde 90,43 azalış gerçekleşti.



- Şirket ve kooperatiflerin üçte biri İstanbul'da kuruldu



Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 394 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'sini limited şirket, yüzde 12,95'ini anonim şirket, yüzde 1,85'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,57'si İstanbul'da, yüzde 10,78'i Ankara'da, yüzde 6,69'u İzmir'de kuruldu. Temmuzda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.



Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 632'si ticaret, 1593'ü imalat ve 1280'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1084'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 902'si inşaat, 314'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.



Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerden 503'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197'sinin inşaat, 186'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.



Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 735'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 263'ünün ulaştırma ve depolama, 242'sinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.



Temmuzda 192 kooperatif kurulurken bunların 97'si konut yapı, 44'ü işletme, 17'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler



Geçen ay kurulan 912 yabancı ortak sermayeli şirketten 58'i İran, 51'i Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.



İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 90'ının anonim, 822'sinin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.



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