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Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (1)
Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,32 artarak 10 bin 202, kapanan şirket sayısı yüzde 35,34 artarak 1505 oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:08:57 -
Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 6,32 artarak 10 bin 202 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 35,34'lük artışla 1505 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana göre yüzde 6,32 artarak 9 bin 596'dan 10 bin 202'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 35,34 arttı ve 1505 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 1112 idi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 41,75, kapanan şirket sayısı ise yüzde 34,5 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,38 artarak 53 bin 957, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,33 artarak 7 bin 251 oldu.

(Sürecek)

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