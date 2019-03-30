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Kuruçeşme’ye yeni dönel kavşak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuruçeşme eski kavşağı kaldırılarak yerine dönel kavşak yapıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:55
Kuruçeşme’ye yeni dönel kavşak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuruçeşme eski kavşağı kaldırılarak yerine dönel kavşak yapıldı.


Şehir birçok noktasındaki cadde, bulvar ve kavşakları yenileyerek modern görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeleri sonuçlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Kuruçeşme semt merkezinde bulunan eski kavşak tamamen kaldırılarak yerine dönel kavşak yapıldı. Çevre düzenlemesi ve yeşillendirmesi yapılan yeni dönel kavşak ile yoğun trafiğin hafifletilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında Kuruçeşme yeni dönel kavşak için 380 ton asfalt kullanıldı. Yayalar için üç boyutlu yaya geçitleri ve otobüsler için durak yerleri yapıldı. Baskı beton ile yeni kaldırımlar inşa edilirken aydınlatma direkleri de yenilendi. Ayrıca dönel kavşağa 60 metre yağmursuyu hattı döşendi.


Yeni kavşak ile modern bir görünüme kavuşan alan vatandaşların hizmet vermeye başladı. Son olarak çizgileri çekilen kavşağın çevre düzenlemesi de yapıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanan Kuruçeşme’de yeni yapılan dönel kavşak ile trafiğin düzenlenmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • YamanYaman3 sa önce
    Böylesi önemli bir konuya değinmeniz güzel. sabun'dan diş macununa,kapsüllü ilaçlardan hazır ve paket gıdalara kadar hepsinde domuzdan elde edilen katkı maddeleri bulunma olasılığı yüksektir. Herkes kullandığı ürün ve gıda hakkında bilgi almalıdır.gerekirse üretici firma aranmalı ya da mesaj atılmalıdır.müslüman ayık olmalıdır. Hazır satılan ekmeğin bile E koduna bakın ve özellikle kapsüllü ilaçların kapsülü hangi hayvandan üretilen jelatin olduğuna. Diş macunu ve sabun firmasını bile arayıp sorun içindeki gliserin hayvansal mı diye eğer gliserin hayvandan üretilmişse domuzdan olma ihtimali aşırı yüksektir.
  • HarunHarun4 sa önce
    Düne kadar Başörtüsü Zülmüne ses çıkarmıyan, çıkaramıyan bir Dini Kuruluş iddiasında bulunanların verdiği Fetvaya inanicağız?

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