Kuru yufka nasıl 1 yıl bozulmadan saklanıyor? 12 yıllık usta emeği anlattı

Öztekin, mesleğe 12 yıl önce çırak olarak başladı. Zamanla edindiği tecrübeyle kendi işletmesini kurdu.

Yoğurmadan paketlemeye: 10 aşamalık üretim

Üretim, hamurun yoğrulmasıyla başlıyor. Emek buradan sonra kesme, bezeleme, açma, pişirme, sulama ve paketleme gibi birçok aşamayla sürüyor.

Öztekin, yufka üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurguladı. Bir yufkanın sofraya ulaşması yoğun emek ve dikkat istiyor.

Görünmeyen emek: Ustanın sigara kıyaslaması

Öztekin, üretimde kendilerini en çok fiyat algısının zorladığını söyledi. Tüketicilerin yalnızca son ürünü gördüğünü, arkadaki zahmeti çoğu zaman fark etmediğini anlattı.

Verilen emeğin yeterince görülmediğini belirten Öztekin şunları söyledi:

"Bir paket sigaraya verilen para kimseye fazla gelmiyor. Ama aynı kişi yufkaya verdiği ücreti pahalı bulabiliyor. Oysa yufkanın arkasında saatler süren bir emek var. İnsanlar bu süreci görse, fiyatın aslında emeğin karşılığı bile olmadığını daha iyi anlayacaktır."

Kuru yufka 1 yıl saklanabiliyor

Öztekin, doğru şekilde kurutulup muhafaza edilen kuru yufkanın bir yıl boyunca bozulmadan saklanabildiğini belirtti. Kuru yufkanın hazırlanması ise sanılandan daha zahmetli; bu süreç de yaklaşık on aşamadan geçiyor.

Talebin özellikle kış aylarında arttığını ifade eden Öztekin, bayram öncesinde üretimin yaklaşık 50-60 kilogram yükseldiğini söyledi. En yoğun günler arife gününden önceki günlere denk geliyor.

Öztekin, bu dönemde müşterilerin baklava ve benzeri ürün taleplerini de karşılamaya çalıştıklarını ekledi.

İş başında öğrenilen meslek: Suna Dilek

Yaklaşık bir yıldır yufka üretiminde çalışan Suna Dilek, mesleği iş başında öğrendiğini söyledi. Üretimin her aşamasını zamanla öğrendiğini, hâlâ kendini geliştirdiğini anlattı.

Mesleğe başladığında hiçbir aşamayı bilmediğini söyleyen Dilek, ustalarının yönlendirmesiyle basma, ezme ve dizme gibi işleri öğrendi. Üretimin bazı bölümlerinde görev alıyor, tüm aşamaları öğrenmek için çalışıyor.

İşin fiziksel olarak yorucu olduğunu söyleyen Dilek, gün boyu ayakta çalışmanın zaman zaman bel ve bacak ağrısına yol açtığını belirtti. Kısa molaların ardından yeniden işlerinin başına dönüyorlar.

Dilek şöyle konuştu:

"Maliyeti az gibi görünse de emeği çok fazla olan bir iş. Gün sonunda yoruluyoruz ama üretimin aksamaması için çalışmaya devam ediyoruz."

Dilek, özellikle kış ayları, Ramazan ve bayram öncesinde üretim temposunun belirgin şekilde arttığını dile getirdi. Bu dönemlerde hazırlanan hamur miktarı neredeyse iki katına çıkıyor, yoğun günlerde mesai geç saatlere kadar uzuyor.

Sık Sorulan Sorular

Bir yufka kaç aşamadan geçiyor? Hamurun yoğrulmasından paketlenmesine kadar yaklaşık 10 aşamadan geçiyor. Bunlar arasında yoğurma, kesme, bezeleme, açma, pişirme, sulama ve paketleme yer alıyor.

Kuru yufka ne kadar süre saklanır? Doğru şekilde kurutulup muhafaza edilen kuru yufka bir yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor.

Üretim hangi dönemlerde yoğunlaşıyor? Talep kış aylarında artıyor; bayram öncesinde üretim 50-60 kilogram yükseliyor ve hazırlanan hamur miktarı neredeyse iki katına çıkıyor.