Kuru ve çatlayan ellere evde doğal bakım

Sadece soğuk hava koşullarından da kaynaklanmıyor, ellerin kuruluğu ve çatlaması. Gün içerisinde kullanılan bulaşık deterjanları, temizlik malzemeleri ve daha birçok farklı kimyasallar ellerin elastiğini bozarak kötü bir görüntüye sebep olur. Estetik açıdan ellerde oluşan kuruma ve çatlaklar dış etkenlere karşı savunmasız hale gelerek cilt rahatsızlıklarına davetiye çıkarmaktadır.

KURUYAN VE ÇATLAYAN ELLER İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Ellerin kurumasını ve çatlamasını önlemek için, en iyi bakım zamanı gece yatmadan önce yapılandır.

ELLERİN YUMUŞAMASI İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER

Ellerinizin kuruluğuna göre zeytinyağı miktarını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz.

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Bir kasenin içerisinde zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Birbirlerine iyice karışan, karışımı ellerinize güzelce yedire, yedire sürün. Çatlayan yerler biraz yanabilir, birkaç dakika sonra geçecektir merak etmeyin. En az 30 dakika bekleterek ılık suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Ellerinizin renk tonu dengeleneceği gibi yumuşacık, pamuk gibi olacaktır.

NEMLENDİRİCİ MASKE İÇİN MALZEMELER

1 adet haşlanmış patates

1 çay kaşığı silme vazelin

1 tutam kuru papatya çiçekleri

Haşlanan patatesin kabuğunu soyun ve püre haline gelene kadar ezin. İçerisine vazelin koyarak tekrar karıştırın. Birbirleriyle iyice karışan patates ve vazelinin içerisine papatya çiçeklerini atarak güzelce karıştırın ve ellerinizin üzerine sürün. Sonra ellerinizi pamuklu mendille sararak 30-40 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın.

BADEM YAĞI İÇİN MALZEMELER

Özellikler soğuk havalar ellerin daha çabuk kurumasına ve çatlamasına sebep olduğu gibi, derininde kalınlaşmasına neden olur. Bunları önlemek için ve pamuk gibi ellere sahip olmak için, badem yağı ile ellere masaj yapın.

2 yemek kaşığı badem yağı

Bir kabın içerisine badem yağını koyun ve benmari usulü badem yağını 35-40 derece sıcaklıkta ısıtın. Isınan badem yağını ellerin üzerine ve içine masaj yaparak sürün. Bir süre sıcak kalmasını sağlayın.

ÇATLAYAN ELLERE BAKIM KÜRÜ

Eller çatlayınca hem can yakıyor, hem de kötü görüntüye sebep oluyor. Ellere bakım yaptığı gibi yumuşamasını da sağlamak gerek. Gerekenler;

3 yemek kaşığı gül suyu

3 yemek kaşığı gliserin yağı

3 tatlı kaşığı badem yağı

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Malzemelerin hepsini bir kabın içerisinde güzelce karıştırın. İyice karışan karışımı ellerinize masaj yaparak uygulayın. Ellerinize naylon poşet geçirin ve böylece etrafa bulaşmasına engel olacağınız gibi yumuşamasını da sağlayacaksınız. 20-30 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayarak, durulayın. Kağıt havluyla kurulayın. Elleriniz pamuk gibi yumuşacık olacaktır.

İŞTE KURU VE ÇATLAYAN ELLERE DOĞAL BAKIM KREMİ

Krem şeklinde hazırlanan doğal bakım kürü gereken bütün gereksinimleri karşılayacaktır. Böylece kimyasal kremlere gerek kalmadan yumuşacık bakımlı ellere sahip olacaksınız.

1 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı pudra

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı gliserin

1 çay kaşığı hoş kokulu kolonya

Bir kabın içerisine bütün malzemeleri koyarak karıştırın. Birbirleriyle iyice karışan malzemeler krem kıvamına geldiğinde cam bir kavanozun içerisine koyarak saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman ellerinize ve tırnaklarınıza bu kremi uygulayabilirsiniz.