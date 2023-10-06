Kuru üzümün tedavi ettiği hastalıklar: İnanılmaz yetenekleri, şok etkisi herkesi şaşırtacak!

Tıbben de kanıtlanmış kuru üzümün faydaları yaş üzüme oranla daha faydalıdır ve daha fazla potasyum içerir. Özellikle evlerimizde çok bulunan bir besindir. Tatlılarda bolca kullanılan bir üründür. Ayrıca kuru üzüm faydaları da bir o kadar fazladır. Kan yapıcı özelliği olduğu için kansızlık olan kişiler özellikle kullanması gerekir.

Fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker, anti oksidanlar ihtiva eder.

Bilim insanlarını bile şaşırttı

Kuru Üzümün Faydaları

*Hiper tansiyonu önler.

*Ayrıca kandaki kolestrolü düşürür.

*Kalp ve göğüs kanserlerini engeller.

*Öksürük tedavisinde üzüm hoşafının sıcak içilip yenmesi faydalıdır.

*Özellikle balgam söktürücüdür.

*Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.

*Anti oksidandır.

*Kuru dişlerdeki plak tabakasının oluşumunu engeller.

*Vücudu zehirli atıklardan temizler.

*Ayrıca reglin şiddetli kanamasını azaltır.

*Dalak, akciğer ve mideyi güçlendirir.

*Ayrıca on iki parmak bağırsağı kanserinden korur.

*Göz sağlığını korur.

*Kemik erimesinden korur.

*İltihabı önler.

*Müleyyindir.

*Özellikle kanı temizler.

*Ses kısıklığı ve ses tellerini onarır.

Kuru Üzümün Tedavi Ettiği Hastalıklar

Kabızlığı tedavi eder.

Hemoroid.

Dişeti iltihabı geçirir.

Romatizma ve eklem iltihabı geçirir.

Karaciğer ve safra hastalıklarını tedavi eder.

Gıda eksikliği ve kilo kaybını önler.

Boğaz iltihabını geçirir.

Akciğer ve göğüs hastalıklarını geçirir.

Böbrek, mesane hastalıkları ve taşını tedavi etmek.

İdrar kaçırma sıkıntılarını giderir.

Özellikle sıtma hastalığına iyi gelir.

Gut.

Yarım baş ağrısı(migren).

Sarılık.

Kansızlık (anemi).

Mide ekşimesi.

Özellikle kusmaya bağlı vücutta aşırı su kaybını önler.

Egzama ve kaşıntı.

Su çiçeği geçirir.

Ayrıca kelliğe iyi gelmektedir.

Özellikle alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Ayrıca fazla kullanılması da iyi olmayabilir. Düzenli kullanım çok önemlidir. Şeker hastalarının dikkatli kullanılması gerekir. Hoşafı yapıldığında şeker kullanılmamasına dikkat edin. Üzümün iyi ve taze olmasına iyi bakılması gerekir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO