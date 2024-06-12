Kuru üzüm yemek karaciğer ve bağırsaklarınız toksinlerden temizler! Her şeye yakışan üzüm suyu

Karaciğeriniz ve bağırsaklarınız toksinlerden daha kolay kurtulacak Kuru üzümün detoks özellikleri vardır ve antioksidanlar bakımından çok miktarda lif içerir. Antioksidanlar karaciğerimizin düzgün çalışmasına ve vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur. Böylelikle bağırsak hareketini hızlandırır. Kolon ve bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Bu yüzden aç karnına tükettiğiniz kuru üzüm suyu, vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Özellikle sabah içtiğiniz kuru üzüm suyu sizi enerji ile doldurur. Kan basıncını dengeler Kuru üzümlerin diğer atıştırmalıklara kıyasla lif, potasyum, fito-besinler ve antiksidanalr bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür. Düzenli kuru üzüm yiyen insanlar da kan basıncının dengelendiği gözlemlenmiştir.

Eğer üzümleri bir gece önceden suda bırakıp bu şekilde tüketirseniz, faydası daha da artıyor. Peki, her gün tüketirseniz vücudunuzda neler mi olur? Sabahları kuru üzüm suyu içmenin faydaları İşte detaylar...

Karaciğer ve bağırsaklarınızı toksinlerden temizler

İçerdiği lif sayesinde, kuru üzüm suda bırakıldıktan sonra tüketilince bağırsak hareketlerini düzenliyor ve sindirim sisteminin çok daha kolayca boşaltılması sağlanıyor. Gün içerisinde her türlü ortamdan vücudumuza aldığımı toksinlerin de bu vesileyse atılması sağlanıyor.

Uyandığınız da üzümlü su içerseniz ne olur?



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Daha Enerjik olursunuz.

Suda beklemiş kuru üzümler, enerji seviyenizi tüketildikten kısa bir süre sonra arttırır ve diğer ürünler gibi hemen kaybolmaz. Ayrıca içerdiği lif sizi uzun süre tok tutar. Özellikle spor yapıyorsanız, kuru üzümü suda bekletip tüketmek gereksiz kalorilerden kaçınarak tok kalmanızı sağlar.

Kolesterolünüz düşer ve tansiyonunuz dengelenir.

Lif zenginliğinin yanında potasyum ve antioksidan açısından da zengin oluşu kolesterol seviyenizin düşmesine ve tansiyon düzensizliğinizin ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca kalp damar hastalıklarının riski büyük ölçüde düşer.

Tüm faydalarını göz önünde bulundurarak şunu da söylemek zorundayız. Kuru üzüm ve içerdiği tüm tarifler vücudunuzu toksinlerden temizler ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar ancak bir ilaç değildir.

Tüm sağlık sorunlarınız için ilk tavsiyeyi doktorunuzdan aldıktan sonra bir besin desteği olarak kuru üzüm tüketebilirsiniz ancak tıbbi tedavi yöntemlerini de ihmal etmeyin.

En faydalı kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

Malzemeler

2 bardak su

21 kuru üzüm veya 1 avuç kürü üzüm

Kuru üzümleri dikkatliçe seçin. Çok parlak olanları doğal değildir. Yapay renklendirici içeriyor olabilir. Doğal kuru üzüm ne çok sert ne çok yumuşaktır. Doğal kuru üzümün rengi koyudur. Temiz olanları seçin. Kuru üzümü yıkayın. 2 bardak suyu kaynatın. İçine kuru üzümü atın. Geceden bu karışımı bekletin. Ertesi sabah suda beklettiğiniz 21 kuru üzümü kahvaltıdan yarım saat kadar önce yiyin ve kuru üzüm suyunu için. Bu kürü 3-4 gün arka arkaya yapmak etkisini arttıracaktır.

Kuru üzümün zararı var mı?

Kuru üzüm zararları arasında en fazla öne çıkanı aşırı tüketildiğinde kilo alınmasına yol açabildiğidir. Bazı kişilerde fazla kuru üzüm tüketimi pestisit sorununa neden olabilmektedir. Kuru üzüm lif açısından zengin bir besin olduğundan aşırı tüketildiğinde mide krampları, şişkinlik ve gaza yol açabilir.