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Kadın - Aile Kuru saçları patates ile nemlendirme tüyosu! Bu gıda ile 15 dakika etkisini görün! Bu kadar kolay yolu, olan hemen denesin
Kadın - Aile

Kuru saçları patates ile nemlendirme tüyosu! Bu gıda ile 15 dakika etkisini görün! Bu kadar kolay yolu, olan hemen denesin

Yeniakit Publisher
2024-01-12 15:46:00 - 2024-01-12 16:55:48
Kuru saçları patates ile nemlendirme tüyosu! Bu gıda ile 15 dakika etkisini görün! Bu kadar kolay yolu, olan hemen denesin

Herkes kusursuz ve parlak saçları olmasını isteyenler buraya! Sağlık tehdidi oluşturan gıdalar ya da gıda kaynaklı hastalıklara yol açarken saçlarda çok fazla yağ, kuruluk, çok fazla kabarma veya herhangi bir şeyin fazlalığı saçlarınızın parlak olmasını engeller ve saçlarınızın sönük kalmasına neden olabilir. Saçlarınız parlaklıktan yoksun kalmasın! Kuru, kırılgan saçlara sahip olmak kim ister ki. İşte basit ve çok kolay çözümlerle daha parlak saçlara sahip olmanın sırrı.

Herkes kusursuz ve parlak saçları olmasını ister. Çok fazla yağ, çok fazla kuruluk, çok fazla kabarma ve herhangi bir şeyin fazlalığı saçlarınızın parlaklığını giderebilir ve saçlarınızın sönük kalmasına neden olabilir. Parlaklıktan yoksun, kuru, kırılgan saçlara sahip olmak istemeyiz. İşte basit çözümlerle daha parlak saçlara sahip olmanın sırrı.

Hindistan Cevizi Yağı ve Bal Hindistan cevizi yağı, kuru saçlar için en popüler ev yöntemlerden biridir.

Saçları yumuşatır ve içerisinde bulunan yağ asitleri aynı zamanda saç kırılmalarını da önler. Bal saçı daha da nemlendirerek yumuşak ve parlak hale getirir.
Bu, özellikle kuru saçlar için mükemmel bir saç maskesidir. Yeterli miktarda Hindistan cevizi yağı ve balı bir kaseye alın ve bir macun oluşturmak için karıştırın.
Saçınıza kökten uca doğru uygulayın. 15-20 dakika bekletin ve hafif bir şampuan kullanarak durulayın.

milliyete göre: Patates ve aloe vera mükemmel bir seçimdir. Ayrıca saç uzamasına yardımcı olur.

Soyulmuş bir patatesi rendeleyin ve tüm suyunu sıkın. Üzerine yaklaşık iki yemek kaşığı aloe vera jeli ekleyin.
Karışımı saç derinize yaklaşık 15 dakika masaj yapın. Yaklaşık iki saat açık bırakın. Hafif bir şampuan kullanarak yıkayın.
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