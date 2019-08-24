Kuru saçlar artık kabusunuz olmasın!

Kuru saçlar hanımların en önemli sorunlarından biridir. Piyasada satılan onlarca ürünü kullanmış olsanız da kuru saçlarınızla bir türlü vedalaşamadıysanız; size şahane bir önerimiz var.

Zorlu saçlar

Kuru saçlar zor tarandığı gibi son derece zor şekil alır. Özellikle kıvırcık ve kuru saç tellerine sahip olanlar bu durumdan bir hayli dertlidir. Birçoğu banyodan banyoya saçlarını tarama riskini göze alabilir. Sizin de saçlarınız kuru ve onlarla başa çıkmak bu kadar zor ise bademli saç maskesiyle tanışmanızı tavsiye ederiz.

Badem sütlü saç maskesi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı badem sütü

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Haftada bir kez gece ulumadan önce badem sütü ve hindistan cevizi yağını karıştırıp, saçlarınıza sürebilirsiniz. Şayet saçlarınız uzunsa ölçüyü arttırabilirsiniz. Saçlarınıza uyurken bone takabileceğiniz gibi yastığınızın üzerine bir havlu serip uyuyabilirsiniz. Sabah kalktığınızda saçlarınızı ılık su ve şampuanla güzelce yıkayabilirsiniz. İnanın maske ilk uygulamada bile farkını gösterecektir.

Evde badem sütü nasıl yapılır?