Kuru patlıcan salatası nasıl yapılır? Kolay salata tarifleri

Sofralarınızı farklı bir salata ile zenginleştirmek isteyenler hem kolay hem de leziz tarifleri araştırıyor. Kuru patlıcan ve yoğurtla damakları şenlendiren bir salata hazırlayabilirsiniz.

Kuru patlıcanlı yoğurt salatası tarifi

Malzemeler:

7-8 adet kuru patlıcan

1 adet soğan

1 adet kapya biber

1 adet sivri biber

2-3 diş sarımsak

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı biber salçası

Pul biber

Karabiber

Tuz

Kuru patlıcan salatası nasıl yapılır?

Kuru patlıcanları hazırladığınız sıcak-tuzlu su içerisinde 30 dakika bekletin.

Tuzlu suyu süzün. Patlıcanları bir tencereye alın ve içerisine su koyup yumuşayana kadar haşlayın.

Soğanı ve biberleri doğrayın.

Pişen patlıcanların suyunu süzüp küp küp doğrayın.

Bir tavaya yağ alın. Soğanı, biberleri güzelce kavurun. Ardından salçayı ekleyin.

Karışıma patlıcan ve baharatları da ekleyip karıştırın.

Yarım su bardağı sıcak su ekleyip, birkaç dakika suyu çekene kadar pişirin.

Soğuyan karışıma yoğurt ekleyip servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.