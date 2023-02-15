Kuru öksürük bir türlü geçmiyor mu? İddia edildi: Bu doğal tarif anında yok ediyor! Sonuç hayrete düşürdü

Öksürük genel olarak 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden geçmesi beklenen bir rahatsızlıktır. Fakat her öksürük geçmeyebilir. Özellikle solunum yolu enfeksiyonuna bağlı kuru öksürükler uzun süre geçmeyerek rahatsız edici olabilir.

Kış aylarında sık sık hastalıklara yakalanabiliriz. Soğuk havalarında etkisiyle soğuk algınlığı ve öksürük daha baskın hale gelir. Fakat doğal yöntemlerle öksürükle mücadele etmek oldukça kolay. Nasıl mı? İşte şimdi söyleyeceğimiz bu doğal karışımla kuru öksürüğe veda edeceksiniz…

Bitkisel çaylar, vücut sisteminde rahatsızlığa neden olabilecek mukus birikimini gidermesine yardımcı olur. Aynı zamanda, bağışıklığı güçlendirerek grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları önler. Peki öksürüğe ilaç gibi gelen çayların neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bu içecekleri tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

TOZ KARABİBER VE BALLI ÇAY

Ballı çay, öksürük ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmenin en iyi yollarından biridir. Bu çay, boğazdaki iltihaplanmayı yok ederek, ağrıların azalmasına yardımcı olur. En sevdiğiniz bitki çayının içerisine 1 çay kaşığı bal ve toz karabiber ilave edin. Ardından bu karışımı düzenli olarak tüketin. Bunun sonucunda öksürüğünüz hafifleyecek ve ağrılarınıza veda edeceksiniz.

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı, kış aylarında oldukça sık tüketilen, favori çaylardan biri oluyor. Grip semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu gibi sağlığa da birçok faydası bulunuyor. Zencefil antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Öksürüğün neden olduğu tahriş olmuş bir boğazı ve hava yollarını yatıştırmaya fazlasıyla yardımcı olur. Ilık bir suyun içerisine zencefil tozu veya taze zencefi ve limon suyu ilave edin. Ardından bu karışımı düzenli olarak tüketin. Böylece öksürüğünüz hafifleyecek, tahriş olan boğazını rahatlayacak. Aynı zamanda zencefil ve bal karışımı, boğazdaki balgamı söküp atıyor. Eğer balgam söktürücü bir çay tüketmek istiyorsanız bu karışımı mutlaka deneyin.

AYVA YAPRAĞI

Öksürüğüm bir türlü geçmiyor diyenlerdenseniz bu şifa dolu çay tam size göre! Ayva yaprağını 5 dakika güzelce kaynatın. Çay biraz ılıdıktan sonra günde 2 fincan tüketin. Kaynar olmamasına dikkat edin, aksi halde boğazınızı daha da tahriş edebilir.

PEKMEZLİ ŞURUP

sabah'ın aktardığı habere göre: Boğazdaki mikropları öldürerek, bronşların rahatlamasına yardımcı olan bu şurup, öksürüğü anında kesiyor. Bir çay bardağı ılık suyun içerisine, 1 yemek kaşığı pekmez ekleyin, ardından bu karışımı günde 1 kez tüketin. Bunun sonucunda öksürüğünüz hafiflemiş ve ağrılarınız dinmiş olacak.

KUŞBURNU ÇAYI

Öksürüğe ve gribal enfeksiyonlara karşı fazlasıyla etkili olan bu çay, bağışıklık sistemini de oldukça güçlendiriyor. Kuşburnu meyvelerini kaynar suda 10 dakika haşlayın. Çay demlendikten sonra günde 2 bardak için. Böylece öksürüğünüz azalmış olacak.



EKİNEZYA ÇAYI

Ekinezya, solunum yolu enfeksiyonları için favori ilaçlardan biri oluyor. Öksürük ve soğuk algınlığı riskini %58 azaltan bu çay, aynı zamanda bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı oluyor. Kaynar suyun içerisine ekinezyaları ekleyin. 5-10 dakika kadar demlendikten sonra güzelce süzün ve sonra tüketin.



EBEGÜMECİ ÇAYI

Ebegümeci çayı, C vitamini ve antioksidanlarla dolu ünlü bir bitki çayıdır. Bu çay bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve grip semptomlarından hızlı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olur. Bir bardak kaynamış suyun içine bir tutam ebegümeci ilave edin. 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

NANE ÇAYI

Nane yaprakları, antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip mentol içerir. Nane çayı boğazınızı yatıştırmaya ve öksürüğü bastırmaya yardımcı olur. Ayrıca tıkalı sinüsleri temizler ve nefes almanızı kolaylaştırır. Taze nane yapraklarını kaynayan suya ekleyin. 5 dakika kadar demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.



MÜRVER ÇAYI

Balgam söktürücü özelliğiyle bilinen bu bitkinin kara meyveleri, içlerinde polifenol bulunması nedeniyle antioksidanlarla doludur. Mürverden elde edilen şuruplar, ve özler soğuk algınlığı nedeniyle hasta olarak geçirilen süreyi kısaltma da oldukça etkilidir.