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Kadın - Aile Kuru incirli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Kuru incirli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü kurabiye tarifi

Tam ölçülü kuru incirli kurabiye tarifi | Ağızda dağılan lezzetli bir kurabiye tarifi arıyorsanız; incirli bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, incirli kurabiye nasıl yapılır? İnciri kurabiye için gerekli malzemeler | Bayatlamayan kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-23 20:28:00 -
Kuru incirli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü kurabiye tarifi

Kuru incirle leziz, ağızda dağılan ve uzun süre bayatlamayan bir kurabiye hazırlayabilirsiniz. İşte, çocuklarınızın yüzünü güldürecek şahane tarif…

Tam ölçülü kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta
  • 125 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 200 gram nişasta
  • Yarım su bardağı un
  • 4 adet kuru incir
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi
  • 1 paket kabartma tozu

Kuru incirli kurabiye nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının iççine pudra şekeri ve yağı alıp iyice karıştırın.

Ardından yumurta ve hindistan cevizini ilave edin.

200 gram nişasta ve yarım su bardağı unu ekleyip yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlamanız gerekiyor bu sebeple gerekirse bir miktar un ekleyebilirsiniz.

İncirleri küp küp doğrayıp hamura ekleyin.

Birkaç dakika daha yoğurduktan sonra hamurdan parçalar koparıp şekil verin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye kurabiyeleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeler kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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