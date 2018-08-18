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Kuru incir ihracatı 26 Eylül'de başlıyor

Geçen sene 267 milyon dolarla rekor döviz geliri elde edilen kuru incirde bu sezonun ilk yükleme tarihi 26 Eylül olarak belirlendi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:41
Kuru incir ihracatı 26 Eylül'de başlıyor

Türkiye'nin üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde bu sezon, ihracat için ilk yükleme tarihi 26 Eylül olarak belirlendi.

Kuru incirin yüksek kalitede pazara sunulabilmesi için yeteri kadar kurumasını temin etmek amacıyla uygulanan ilk yükleme tarihi uygulaması kapsamında, bu sezonun tarihini belirlemek üzere ülke genelinden kuru meyve ihracatçılarının katılımıyla Ege İhracatçı Birliklerinde danışma kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda iklim ve ürün koşulları ile ürünün yoğun tüketildiği Noel dönemine yetiştirilmesi gibi kriterler dikkate alınarak ilk yükleme tarihi oy birliğiyle 26 Eylül 2018 tarihi belirlendi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, yaptığı açıklamada 2017- 2018 sezonunda kuru incirin ortalama ihraç fiyatının kilogramda 5 dolara ulaştığını, 16 Ağustos itibarıyla 267 milyon dolarlık ihraç tutarı ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik ve mali açıdan zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Celep, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu zor ortamda hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Ürün alım ve satım politikalarımızda daha duyarlı ve temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Bu gibi dalgalı dönemlerde ithalatçıların fiyat indirim taleplerine direnerek ülkemizin kesesinden alıcılara kaynak aktarımına dur diyebilmemiz gerekiyor. Geçen sene Avrupalılar kuru inciri 5 dolara yedi, bu sene döviz kurlarındaki artış nedeniyle 3 dolara incirimizi satmayalım."

Kuru incir rekolte tahmininin 80 bin ton olması nedeniyle bir panik havasına gerek olmadığını kaydeden Celep, hedeflerinin ürünü satmak değil "katma değerli şekilde pazarlamak" olduğunu bildirdi.

Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ise ürün kalitesini artırmak için denetim çalışmasının bahçeden başlayarak yapılması gerektiğini belirterek kalite kaynaklı sorunların çözümünün sözleşmeli üretimden geçtiğine işaret etti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:41
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