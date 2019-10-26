Kuru iğne tedavisi nedir? Fibromiyalji ve kas kasılmalarına bağlı ağrıların tedavisinde son dönemde çok sık kullanılan kuru iğne tedavisi, ince ve çeşitli boylarda iğneler sayesinde kaslara uyarı vererek kişilerde büyük ölçüde rahatlama sağlıyor. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır? İşte kuru iğne tedavisi hakkında merak edilenler...

Kuru iğneleme tedavi yönteminin kronik kas iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılıklarının tedavisinde kullanıldığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, tedavi hakkında bilgiler paylaştı. Kuru iğne tedavisi (İMS) için çeşitli uzunlukta ve çok ince iğneler kullanıldığını vurgulayan Uzm.Dr. Sevil Karagül, "Kasılmış ve ağrılı olan ve fonksiyonunu yeterince yerine getiremeyen kaslara bu özel iğneler batırılır. Kaslara uygulanan bu işlemle kaslardaki spazmın çözülmesi, tedavinin esasını oluşturur" diye konuştu.

İğnelerde ilaç var mı?

Tedavide akupunktur iğneleri ya da ince enjeksiyon iğneleri kullanıldığını ifade eden Uzm.Dr. Sevil Karagül, bu iğnelerin ilaç içermediğine dikkat çekti. "Kasta oluşan sertleşmeler, iğnenin mekanik etkisinden faydalanılarak giderilmeye çalışılır" diyen Uzm.Dr. Sevil Karagül şöyle devam etti:

"Fibromiyalji, kronik kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile bu hastalıklara bağlı oluşan ağrı,hareket kısıtlılıklarının tedavisinde son dönemde sıkça kullanılan kuru iğne tedavisi, ince ve çeşitli boylarda iğneler sayesinde kaslara uyarı vererek yapılır. Kas tutulmalarında kasta spazm ve tetik noktalar oluşur; bunlar halk arasında kulunç olarak tarif edilir. Kuru iğnelemede bu kulunçların içine iğne batırılır ve birkaç saniye beklenilir; bu sayede spazmın çözülmesi, tetik noktaların gevşemesi hedeflenir. Bu yöntem tetik nokta aktivasyonunun giderilmesinde oldukça güvenli ve etkin bir biçimde kullanılabilir."

Kuru iğne tedavisi nedir?

İntramuskuler stimülasyon (İMS) olarak da bilinen kuru iğne tedavisi ilk olarak Kanada da uygulanmaya başlayan ameliyatsız ve ilaçsız bir ağrı tedavisi yöntemi olup kronik kas ve iskelet sistemi hastalıklarına bağlı ağrıların tedavisinde uygulanır. İnce ve çeşitli boylarda iğnelerle uygulanan kuru iğne tedavisi, kişilerde özellikle ağrıya neden olan kas kasılmalarını iğne yardımıyla uyarı vererek gevşetir. Kullanılan iğneler, herhangi bir ilaç veya solüsyon içermediği için kuru iğne tedavisi olarak adlandırılır ve alerjik reaksiyonlara, ilaç etkileşimlerine ve ilaçtan kaynaklanan yan etkilere yol açmaz. Kuru iğne (İMS) tedavisi kişinin muayenesi yapılarak laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanıp tanı konduktan sonra, tek başına veya diğer tedavilerle kombine edilerek uygulanabilir.

Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanıyor?

Akupunktur iğneleri olarak bilinen, farklı uzunluklardaki çok ince özel iğneler kullanılır. İğne kaslardaki ağrıya neden olan fibrozit yada fibröz bant olarak ta bilinen “trigger” yani “tetik noktalara” batırılır. Bu şekilde ağrıya neden olan kastaki spazmın (kas kısalmasının) ve doku sertliğinin çözülmesi hedeflenir. Hasta iğneyi genellikle hissetmez. İğne, akupunkturdaki gibi uzun süre kalmaz, bazen birkaç saniye, bazen birkaç dakika sürer.