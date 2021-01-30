Kuru gıda malzemeleri satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 36 KALEM KURU GIDA MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağını duyurdu.

İhaleye son katılım tarihi ve saati 16.02.2021 - 11:00 olarak belirtildi. Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan ihalenin ayrıntıları için TIKLAYINIZ