Kuru eriğin hiç duyulmamış faydaları! İbrahim Saraçoğlu'nun kuru erik kürü bakın ne! Derman olmadığı dert yok!

Hava sıcaklıklarında yaşanan değişikliklerden dolayı grip vakaları hızla arttı. Özellikle oruçtan dolayı insan vücuduna yayılan hastalıklar hızla etki gösterebiliyor. Bu tarz grip, soğuk algınlığı ve salgın hastalıklardan korunmak istiyorsanız mutlaka bu karışımı tüketin. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, mucizevi karışımını paylaştı. Bundan 1 yemek kaşığı yiyen o hastalıklardan korunuyor. İşte kuru eriğin faydaları ve İbrahim Saraçoğlu kürü tarifi...

En önemli etkisi bağırsak ve sindirim sistemine olacaktır. Saracoğlu hocamızdan zayıflatan kuru erik kürü tarifi…

Çok ciddi oranda lif içermektedir. Bu da sindirim sistemi açısından önemlidir. Sindirimi ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerinin ani yükselmesini önler. Aynı zamanda uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü lif içeren gıdalar midede su alıp şişerek yer kaplar. Doyma hissi daha kısa sürede gelir.

Besin değeri açısından oldukça yüksektir. Antioksidan etkisi kanser ve tümör hücrelerinin gelişimini engeller. Az da olsa demir minerali içerir. Bu yüzden kansızlık sorununa da iyi gelmektedir.

Yağ Yakıcı Kuru Erik Kürü

150 gram kuru erik

1.5 litre içme suyu

Yarım limon

2-3 tutam maydanoz

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Kuru erik kürü nasıl yapılır?

1.5 litre suyun içine erik maydanoz ve limonları atın. 1 gün bekledikten sonra sabah özellikle aç karnına bu suyu için. Günlük 1 bardak içmeniz yeterli olacaktır. İçişte 1-2 adet eriği de yutmaya özen gösterin. Bu kürle birlikte günlük rutine ek olarak bir miktar spor yapmak daha etkili bir şekilde yağ yakmanızı yardımcı olacaktır.

1 YEMEK KAŞIĞI O HASTALIKLARA MEYDAN OKUYOR

Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kendisinin de her sabah tükettiği mucizevi besini açıkladı. Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak tahin tükettiğini ifade etti. Faydalarını saymakla bitiremediği tahinin tahin romatizma hastaları için çok faydalı olduğu gibi olası romatizma riskinin de azalmasını sağladığını belirten Saraçoğlu, bol bol tüketin çağrısında bulundu.

Kuru Eriğin Faydaları Nelerdir? Siyah kuru erik faydaları

Özellikle demir, bakır, magnezyum ve potasyum gibi birçok vitaminler ve mineraller bulunmaktadır.

Eriğin içerisinde çözülen lifler bulunmaktadır. Bu da yiyeceklerin bağırsak yolundan daha iyi geçmesine yardımcı olmaktadır.

Bağırsak dokusunda olan faydalı bakterilerin büyümesini sağlar ve bağırsak faaliyetlerini iyileştirir.

Ayrıca zararlı bakterilerin sindirim yoluyla atılmasını da sağlamaktadır.

İçerdiği potasyum sayesinde insan vücudunun ihtiyacı olan potasyum ihtiyacının %15 ini karşılamaktadır.

Erik virüs ve bakteri temelli olan hastalıklara karşı da koruyucu sağlamaktadır.

C vitamini kaynağının sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Beyaz kan hücrelerinin artışını da sağlamaktadır.

Ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır.

Özellikle siyah kuru erik yüksek miktarda demir içerdiği için kırmızı kan hücrelerini de artırmaktadır. Bu sayede de kansızlığa karşı çok faydalı bir besindir. Anemi hastalığının da tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

Kemik ve kas dokuları için gerekli olan vitamini ve minerali kuru erik de bulunmaktadır.

Yaş ilerledikçe oluşan unutkanlık gibi hastalıkların önüne geçilmesinde de yardımcı olmaktadır. Beyni güçlendirir ve hafızanın güçlenmesini de sağlamaktadır.

Kuru meyveler içerisinde binlerle bitki bileşiğiyle doludur.

Kanserli hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını da önlemektedir.

Demir bakımından zengin olduğu için insan vücuduna gerekli olan demir ihtiyacını da karşılamaktadır.

Kuru erik düzenli yeterli tüketildiğinde çok faydası bulunmaktadır. Fakat fazla tüketildiği zaman kilo alımına da sebep olmaktadır. Sağlıklı kilo almak isteyenler tükettiği zaman kilo alınmaktadır.

Demir eksikliğinden dolayı oluşan saç dökülmelerinin ve saç sorunlarının da önüne geçmektedir.

Diyette kuru erik ne kadar yenmeli: Diyette kuru erik ne kadar yenmeli? Kuru erik bağırsak hastalıklarının giderilmesinde etkin rol oynarken; kabızlık, hazımsızlık gibi durumların da iyileştirilmesini sağlar. Kuru erikten tam bir fayda için günde en az 10 adet tüketilmelidir.

Sarı kuru erik faydaları:

Sarı Erik Kurusu Faydaları

A vitamini ve beta karoten içeriği ile görme yeteneğini kuvvetlendirir.

Sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Uzun süre tokluk sağlar ve gereksiz kilo alımını önler.

Sindirim sistemini düzenler. ...

Demir emilimini arttırır.

Kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kuru erik Zararları

Dozunda ve makul olarak tüketilen kuru eriğin herhangi bir zararı yoktur. Fakat aşırı tüketilmesi içeriğinde bulunan meyve şekeri nedeniyle kan şekerinin fazla yükselmesine neden olur. Yine aşırı tüketildiğinde ishal ve kusmaya da neden olabilir.