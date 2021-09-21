  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı
Ekonomi

Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı

Türkiye’nin kuru domates ihracatı 2021 Ocak Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 62 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 10:07:00 -
Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin kuru domates ihracatının yüzde 97’si Ege Bölgesi’nden yapıldı. Kuru domates ihracatında dünya genelinde ilk beşte yer alan Türkiye, 2021 Ocak-Ağustos döneminde kuru domates ihracatını yüzde 29’luk artışla 48 milyon dolardan, 62 milyon dolara taşıdı. Türkiye, 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 6,5 milyon dolarlık kuru domates ihraç ettiği ABD’ye 2021 yılının aynı döneminde 11 milyon 75 bin dolarlık kuru domates ihraç etti. ABD bu talebiyle İtalya’yı da geçerek Türk kuru domatesini en çok talep eden ülke oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay