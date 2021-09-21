Kuru domates ihracatı 62 milyon dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin kuru domates ihracatının yüzde 97’si Ege Bölgesi’nden yapıldı. Kuru domates ihracatında dünya genelinde ilk beşte yer alan Türkiye, 2021 Ocak-Ağustos döneminde kuru domates ihracatını yüzde 29’luk artışla 48 milyon dolardan, 62 milyon dolara taşıdı. Türkiye, 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 6,5 milyon dolarlık kuru domates ihraç ettiği ABD’ye 2021 yılının aynı döneminde 11 milyon 75 bin dolarlık kuru domates ihraç etti. ABD bu talebiyle İtalya’yı da geçerek Türk kuru domatesini en çok talep eden ülke oldu.