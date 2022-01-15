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Ekonomi Kuru domates ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı
Ekonomi

Kuru domates ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

Akdeniz yemek kültürü içinde vazgeçilmez konuma sahip domatesin kurutulmuş hali, Türkiye'ye geçen yıl 97 milyon dolar döviz kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 11:14:00 -
Kuru domates ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020'de 83 milyon dolar olan kuru domates ihracatı geçen yıl yüzde 17 arttı. Önceki yıl 31,2 bin ton olan ihracat miktarı da 2021'de yüzde 18 yükselerek 36,8 bin tona çıktı.

Özellikle pizza ve makarnalarda kullanımı dolayısıyla gıda endüstrisinin talep ettiği bu üründe 106 ülkeye ihracat yapıldı.

Dış satımda ilk üç sırayı ABD, İtalya ve Almanya alırken Hollanda, Belçika, Avustralya, Fransa ve Polonya da Türk kuru domatesine en çok talebin geldiği ülkeler arasında yer aldı.

Tazesi ve salçasından daha kıymetli

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kuru domateste Türkiye'nin dünyadaki önemli üreticiler arasında yer aldığını kaydederek, Ege Bölgesi'nin de ülkenin kuru domates üretim ve ihracatının yüzde 95'ini karşıladığını söyledi.

Son yıllarda ihracatı artan bu ürünün, ABD'den Güney Amerika ülkelerine, Kanada'dan Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine birçok bölgede talep gördüğüne işaret eden Uçak, geçmiş yıllarda sadece taze ve salçalık olarak satılan domatesin kurutularak katma değerinin artırıldığına dikkati çekti.

Bu yıl dış satım yapılan ülke sayısını daha da artırmayı istediklerini kaydeden Uçak, "Biz sürekli hedef koyuyoruz ve hedeflerimizi tutturuyoruz. Hedefimiz 120 milyon dolarlık ihracat. 2022'de inşallah bunu tutturacak, belki de geçeceğiz." diye konuştu.

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