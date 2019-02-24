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Kuru ağaç kökleri ve dallarından ev eşyası üretiyor

53 yaşındaki Erkan Keskin, Alaplı Belediyesinden emekli olduktan sonrailgi duymaya başladığı ve yaklaşık 3 yıldır gerçekleştirdiği ağaç kök sanatı ile 100’den fazla eser oluşturdu.

24 Şubat 2019 Pazar 12:24
Kuru ağaç kökleri ve dallarından ev eşyası üretiyor

53 yaşındaki Erkan Keskin, Alaplı Belediyesinden emekli olduktan sonrailgi duymaya başladığı ve yaklaşık 3 yıldır gerçekleştirdiği ağaç kök sanatı ile 100’den fazla eser oluşturdu.


Zonguldak Alaplıilçesinde oturan Erdal Keskin, 3 yıldır doğada bulduğu ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şekillerini bozmadan değerlendirerek sanat eserine dönüştürüyor.


Erkan Keskin, bundan 3 yıl önce deniz kenarında bulduğu bir ağaç kökünün ilgi duymasıyla başladığını belirterek, doğadan topladığı ve genellikle kurumuş olanlarını tercih ettiği ağaç parça gövdelerini oyma tekniğiyle ya da ağaç kök ve dallarını birleştirerek kesip, törpü, zımpara ve cilalama olmak üzere toplam 4 aşama üzerinden ahşap at heykelleri yapanKeskin, bunun dışında çeşitli dekoratif eşyalar da üretiyor.


Çalışmalarını daha çok masa figürleri üzerine yoğunlaştıran Erkan Keskin, masa, vazo, biblo gibi ev dekorları üzerine de çalışmalar yapıyor.


"Sergim büyük beğeni topladı"


3 yıl önce ağaç köklerini toplayarak başladığını ifade eden Erkan Keskin, " Doğada bulduğum ağaç köklerinden, kurumuş ağaçlardan yararlanıp, kahve köşelerinde uzak kalmak amacıyla bu işleri yapıyorum.bulduğum deniz kenarlarında Ağaç kök şekilleri beni çok etkiledi. Köklerin doğallıklarını bozmadan onları işliyorum. Ağaç köklerinde hangi figür varsa onu ortaya çıkarıyorum. Doğal olduğu şekilde kökleri işleyip vernikliyorum. 3 yılda yaklaşık 100 figür yaptım.”ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:24
  1. doğa
  2. sanat
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