Kurtuluşun topraklarında iki ilçe Kaymakamı ortak tanıtım faaliyeti başlatıyor

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar ve Altıntaş sınırları içerisinde bulunan şehitlik ve anıtların tanıtım faaliyetleri kapasamında ortak çalışma başlattı.

Kaymakamlar tanıtım faaliyetleri kapsamında Zafertepe Çalköy’de bulunan Kırık Kağnı anıtını ziyaret etti. ZiyareteTürk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arif Güler’indeeşlik ettiği bildirildi.

Yapılan gezi ve inceleme programında Şehitliklerin bakım, onarım ve mevcut durumlarıyla alakalı istişareler yapıldı. Ardından Büyükaslıhanlar köyünde bulunan üç tepeler şehitliği ziyaret edildi. Kaymakam Abbasoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Bölgemize yapılan ziyaretçi sayısını artırmak ve gelen misafirlerin hafızasında Dumlupınar’ın ve bölgenin yer tutmasını sağlayarak, bireyler vasıtasıyla kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için etkin bir plan, verimli bir tanıtım çalışması yaparak mevcut eserlerimize yenilerini eklemek çalışmalarımız arasındadır. Afyonkarahisar İstiklal Tanıtım Merkezi ziyaret ederek kurtuluş savaşı ponoraması incelendik.

Burada bulunan panoramanın bölgeye uyarlanması ve bununla birlikte misafirlerin daha etkin bir ziyaret gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Şehitliklerin ve eserlerin yerinde incelenmesi adına ve Kurtuluş savaşının en önemli çarpışmalarının geçtiği bölgemiziçin en iyisini, en güzelini yapabilmek adına saha ziyaretleri yapmış olduk. İnşallah çok yakında şehitliklerimizin veZafertepe Çalköy’ de bulunan anıtlarımızın çehresini değiştirecek projelere başlanacaktır’’ ifadelerini kullandı.