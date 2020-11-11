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Aktüel ‘Kurtuluş’a inanıp hayata tutundular
Aktüel

‘Kurtuluş’a inanıp hayata tutundular

İzmir'de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ı Türkiye enkaz altındayken çektiği videolarla tanıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:40:00 -
‘Kurtuluş’a inanıp hayata tutundular

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde 6 gün kalan ve Nöroloji Bölümüne nakledilen Günay Özışık, o anları unutamıyor. Kurtarılacağına inanarak hayata tutunduğunu aktaran Özışık “Hep ‘Kurtulacağım’ diyordum. ‘Kurtulunca haberim olur, ünlü olurum’ diye düşünüp telefonumla videolar çektim. Kurtarıldığımdaki sevincimi tarif edemem. Yanımda enkazdan sesler geliyordu. ‘Yardım edin’ diyorlardı. Sonra bazıları kesildi. Onlara çok üzüldüm” dedi. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan da enkaz altında ümitsizliğe kapılmamış. Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi Okan'ı hastanede ziyaret eden Prof. Dr. Nükhet Hotar da enkaz altında kalan kemanının yerine Okan’a yeni bir keman hediye etti.

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