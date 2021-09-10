Kurtuluş mücadelesine leke düşüren görüntü! Çarşaf rezaletinden sonra 'dansöz' skandalı patlak verdi

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Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle ilçede çeşitli törenler ve etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklere bazı belediyelerin skandalları damga vurdu.

Edremit'te çarşaflı kadını zincire vurdular

Edremit’te CHP ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından düzenlenen gösteride çarşaflı bir kadın zincire vuruldu.

Sözde kurtuluşun canlandırıldığı etkinlikte beyaz elbiseli kadın, çarşafı üzerinden atarak kadınların zincirlerinden kurtulduğunu yansıtmaya çalıştı.

Soruşturma başlatıldı

Söz konusu etkinlikle ilgili gelen tepkilerin ardından soruşturma başlatılırken Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildiği açıklandı. CHP'li belediyede yaşanan rezilliğin ardından Havran’da bir başka skandal patlak verdi.

Kurtuluş mücadelesi 'dansöz'le kutlandı

CHP’li belediye 'çarşaflı kadın' gösterisiyle kurtuluş mücadelesine leke düşürürken Havran’da da ‘dansöz’ eşliğinde kutlama yapıldığı ortaya çıktı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen konserde değerlerimizle alakası olmayacak bir şekilde yarı çıplak sahneye çıkarılan ‘dansöz’ mücadeleyi kutlayanları 'eğlendirdi.' Rezil eğlencenin yatsı ezanı vaktine denk getirilmiş olması da vicdanları daha fazla yaraladı.

İzmir'de vals ve tango ile kutlama

Öte yandan CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi de, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle vals ve tango dansları ile etkinlikler düzenletti.

CHP'nin köhne zihniyetini gösterdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhafazakar kesimin oylarını almak için başörtülülerle ilgili yaptığı ılımlı açıklamalarına karşın CHP’li belediyeler tarafından yapılan rezil etkinlikler CHP’nin köhne zihniyetini yeniden ortaya çıkardı.

Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerine yalın ayak bir şekilde örtüsüyle, çarşafıyla cephane taşıyan Türk kadınlarının gururunu alaşağı eden bu görüntüler, mücadelenin madden kazanılmış olsa bile manen Yunanistan'ın örf ve adetlerinin CHP tarafından devam ettirildiğini gösterdi.