Kurtuluş Kara’dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli ziyaret

Ziyarette, halk otobüsü ve servis araçları sahibi esnafının yaşadığı sorunlar, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesi, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ele alındı.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan Kurtuluş Kara şunları söyledi:

“Sayın Yalçın Topçu ile yaptığımız görüşmede; toplu taşımada sürdürülebilir modeller, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve hem yerel yönetimlerin hem de ilgili devlet birimlerinin sorumluluk ve katkılarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Sektörümüz adına gösterdikleri hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımları için kendilerine şahsım ve camiamız adına teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise kabulde yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Adaylığınızın hayırlı olması dilerim,milletimizin evine hoş geldiniz.Halkımızın, özellikle büyükşehirlerde güvenli, kaliteli ve etkin toplu ulaşım hizmetine erişimi, yerel yönetimlerin asli görevleri arasındadır.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere, gerek hizmet veren esnafımızın gerekse bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımızın çeşitli güçlüklerle karşılaştıkları bilinmektedir.

Cumhuriyet hükümetleri tarihinde ilk defa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımanın emekçisi olan şoförlerimizi kendi masasında ağırlayarak sorunlarını dinlemiş, görüşlerini almış ve bu konuda önemli bir hassasiyet göstermiştir. Devletimizin ilgili tüm kurumları da aynı hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir.”