Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak planı sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda İsrail'in 'arz-ı mev’ud' ilanına fiili bir hazırlıktır. Artık herkes uyanmalı, uluslararası kamuoyu sessizliği bırakarak İsrail'e karşı gereken tepkiyi güçlü bir şekilde göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun ‪17 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşim birimlerini ilhak edeceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Paylaşımında, "1947'den günümüze Filistin toprakları" başlıklı haritaları da paylaşan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Batı Şeria’yı ilhak planı sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda İsrail'in 'arz-ı mev’ud' ilanına fiili bir hazırlıktır. Artık herkes uyanmalı, uluslararası kamuoyu sessizliği bırakarak İsrail'e karşı gereken tepkiyi güçlü bir şekilde göstermelidir."