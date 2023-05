Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu açıklaması: Masadan çıkardı

Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Kavacık Mahallesi'ne giden Kurtulmuş, "Karadenizliler Buluşması" etkinliğinde ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerine büyük katılım olduğunu, 28 Mayıs'taki seçimde de güçlü bir sonuç elde edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için destek istedi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı video paylaşımına işaret eden Kurtulmuş, "Her konuştuğunda, her sözü aldıklarında demokrasiden ve kendisine benzemeyenlerin antidemokratik olmasından bahsedenlerin bir kere daha maskelerinin düştüğünü gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o masaya şöyle vurarak 'Buradayım.' dediği laf var ya, o aslında içinde millete karşı duyduğu o kinin, öfkenin dışa vurumuydu. Tabiri caizse millete olan kızgınlığını masadan çıkardı. Masayı yumrukladı, masaya vurdu. Kardeşim şu soruyu sorsanıza, 'Bu kadar bir araya geldik, bu kadar bu içeriden, dışarıdan her türlü desteği aldık da niçin bu millet bize oy vermedi?' Ama öyle yapmak yerine döndüler, deprem bölgesinde milletin Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na verdiği oydan rahatsızlık duyduklarını açıkça ortaya koydular. Bu kafayı biz tanıyoruz. İstemedikleri şekilde oy verenlere yeri geldiğinde 'makarna kafalılar', yeri geldiğinde 'bidon kafalılar', yeri geldiğinde 'göbeğini kaşıyan adam' diyerek aşağılayan, kendisi gibi düşünmeyenleri, bırakın kendisiyle eşit yurttaş olmayı, insan yerine bile koymayan bu zihniyeti çok iyi biliyoruz. Bu zihniyeti millet de çok iyi tanıdığı için bu millet sittin sene rahmetli Menderes'ten bu yana Cumhuriyet Halk Fırkasını iktidara getirmiyor." dedi.

Sandığın üstünde bir söz söylemeyeceklerini belirten Kurtulmuş, "Bizim halkımız dışarıdan parmak sallanarak kendisini hizaya getirmeye çalışanlara asla rıza göstermez, ne söylerlerse tam tersini yapar, ona göre kendi bildiği yolda yürür. Bütün bunların hepsi yan yana geldi, alt alta geldi, güçlerini birleştirdiler. Milletimiz 'Tamam öyle mi? Ben de Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar sahip çıkıyorum.' dedi. Yüzde 49,5 budur. Bu milletin Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığının açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Buluşması

Daha sonra AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığınca, Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Gençlik Buluşması"na katılan Kurtulmuş, Türkiye'nin önemli bir zaman diliminden geçtiğini dile getirdi. Dünyada büyük bir güç mücadelesi yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, bunun merkezinde Türkiye'nin bulunduğunu aktardı.

Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda gençleri en büyük kazanım olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, "Hükümet olarak gençlerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ayrıca siyasette gençlerin önünü açan bir iktidarız. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de önce 30 yaş olan seçme ve seçilme yaşını 25'e, ardından da 18'e indirdik. Bu fevkalade büyük bir devrimdir. O günleri siz gençler hatırlamazsınız ama biz o mücadeleleri yaparken bazı örümcek kafalılar, 'Ya bu gencecik insanlar seçilecekler, ülkeyi bunlar mı yönetecekler?' diye 25-30 yaşındaki gençleri beğenmediler. Bunlar ülke yönetemez zannettiler. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğidir. Eğer geleceğimizin teminatı diyorsak gençlerimizin de önünü açtık, daha fazla da açmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Meclis'te bulunan 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ünün AK Parti'de yer aldığını sözlerine ekledi.

Numan Kurtulmuş, etkinlik kapsamında salonda bulunan gençlerin sorularını da yanıtladı.