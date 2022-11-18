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Gündem Kurtulmuş'tan bombalı saldırıya ilişkin açıklama: Esas güçler ortaya çıkarılacaktır
Gündem

Kurtulmuş'tan bombalı saldırıya ilişkin açıklama: Esas güçler ortaya çıkarılacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının arkasındaki güçlerin oratay çıkarılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 03:59:00 -
Kurtulmuş'tan bombalı saldırıya ilişkin açıklama: Esas güçler ortaya çıkarılacaktır

Taksim’deki terör saldırına değinerek şüphelilerin gözaltında alındığını hatırlatan Kurtulmuş, saldırının arkasındakilerin soruşturma sonunda ortaya çıkarılacağını söyledi. Kurtulmuş, "Ortadoğu’da ta Yemen’e kadar giden coğrafya, Fas’a Tunus’a kadar giden coğrafyaya bakın. Orada da kıyametler kopuyor. Terör örgütleri vasıtası ile birileri bu coğrafyadaki nüfuzunu artırmak ve bu bölgelerin halklarını bölmek istiyor. Taksim’de Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlatılan bomba, sadece bombacı, cani, katil birisinin ya da arkasındaki bir terör örgütünün işi olmadığını sizde biliyorsunuz. Cümle alem biliyor, öyle mi? Çok şükür buna karışanlar yakalandı. İnşallah hepsi sonuna kadar yakalanacak ve arkasındaki esas güçler ortaya çıkarılacaktır” dedi.

‘Derdimiz kuklacı ile ilgili’

Terör örgütlerine destek verenlerin bilindiğini kaydeden Kurtulmuş şunları söyledi:

"Sormamız gereken soru şudur; Bu terör örgütlerine kim imkan hazırlıyor? Bunlara kim silah veriyor? Bunlara kim lojistik destek veriyor, istihbarat desteği veriyor? Hatta ve hatta kimler bunlara ülkelerinde yer açarak siyasi faaliyetler yapmasını sağlıyor? Afrika’da bir lokma ekmeği, bir bardak temiz suyu olmayan insanların eline binlerce dolarlık silahları verip kim terör örgütlerini kurduruyor? Hemen burnumuzun dibinde, 3 ay içinde DEAŞ denilen bir örgütü ortalığa salarak Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Sünnilerin, Şiilerin arasına birtakım fitneler sokmayı kim planlıyor? Bu PYD’ye, YPG’ye, adı ne olursa olsun bu örgütlere binlerce TIR dolusu silahı kim temin ediyor? Bunlara bir şekilde askeri eğitim adı altında, bu terör örgütünün insanlarına kimler destek veriyor? Bizim milletimiz ferasetlidir. Neyin ne olduğunu biliyor. Bunların her birisini görüyor. Bizim derdimiz kukla ile değil, kuklacı iledir”

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından partililerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurtulmuş, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Eskişehir’den ayrıldı.

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