Kurtulmuş'a dikkat çeken soru! 'Mekke ve Medine özerk olamaz mı?'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla, Hayme Ana Kına Konağı'nda bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Mekke ve Medine özerk olamaz mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Mekke ve Medine'nin uluslararası bir statüye kavuşturulması meselesinin zaman zaman gündeme geldiğini ancak şu an itibariyle Suudi Arabistan'ın sorumluluğu altında olduğunu belirtti.

"Yerel seçimlerde adaylar ne zaman açıklanacak, Adana kadın aday bekliyor" ifadesi üzerine Kurtulmuş, çok titiz şekilde adayları tespit etme sürecini başlattıklarını belirtti.

Kurtulmuş, adaylarda mütevazilik, adaletli olma, ehliyet ve liyakat ile millete sadakat sahibi olmaya bakacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"FETÖ'cülerde gördük, adam sadık mı sadık. Pensilvanya'dan gelen emre sadakatle davranıyor ama millete düşmanlık yapıyor. Dolayısıyla millete sadık olacak adaylar bulacağız. Kılı kırk yaracağız. Bir ilin en çok istediği isimleri bulmaya gayret edeceğiz. 'Bu bizim aileden, benim tanıdığım yok', teşkilatlarımız bu hassasiyetle hareket edecek. Adana için konuşuyorsak Adana'yı büyükşehirde ve ilçelerinde tabiri caizse uçuracak, ayağa kaldıracak ve en çok oyu alıp arkasından da en iyi hizmeti yapabilecek insanları ortaya koyacağız. İnşallah doğru sonuçlar elde ederiz, doğru kararlar veririz."

Emeklilikte yaşa takılanlar

Kurtulmuş, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Türkiye ekonomik ve çalışma hayatıyla ilgili gerçeklerinin ortada olduğunu ifade etti.

İnsanların artık 38, 40, 48 yaşlarında emekli olmalarının Türkiye'nin bugünkü şartları itibariyle kaldırabileceği bir durum olmadığına işaret eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de isteriz ki vatandaşlarımız mümkün olan en erken yaşta emekli olsun ama böyle bir dünya yok. Böyle bir imkan yok. Böyle bir Türkiye'nin ekonomik gücü yok. Aslında dünyanın hiçbir ülkesinin de sosyal güvenlik sistemlerinin hassasiyetleri bakımından böyle bir imkan yok. Tam tersine dünyadaki genel eğilim emeklilik yaşının mümkün olduğu kadar ileriye çekilmesi ve emeklilik sisteminin rahatlatılmasıdır. İnsanların çok erken yaşlarda emekli olması, 30 sene bazı zaman daha uzun süre emekli maaşı alması demektir ki bunun kaynağı nerede? Yani havuza ne koyduk da o havuzdan o kaynağı bir şekilde insanlara vereceğiz. Biz de bunu isteriz. Biliyorsunuz AK Parti çeşitli alanlarla milleti rahatlatacak destekler sağlamıştır ama bu EYT konusu siyasi bir istismar meselesi olmamalıdır. Yani biz iktidar partisiyiz bilmez miyiz insanlarımızın gönlü hoş olsun diye hele hele seçim var, seçim üzeri biz de buradan 3-5 puan kazanalım, ama sorumluluğumuz var. Sırtımızda yumurta küfesi var ve Türkiye'nin bu ekonomik şartları içerisinde bir şekilde karşılayamayacağı bir bedelin ödenmesine razı olmayız. EYT ile ilgili tutumumuz budur."

Kurtulmuş, bir gazetecinin "eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den, sizin de AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığınız konuşuluyor kulislerde" sözleri üzerine, "Kulislere itibar etmeyin. Kulis böyle sürekli fokurdar, biz kendi işimizi yapıyoruz. Melih Bey'le ilgili açıklamayı da arkadaşlarımız dün yaptılar. Zannediyorum Melih Bey tarafından da bir açıklama yapıldı. Bu konularda bu kulislerle harcayacak vaktimiz, yok biz işimizi yapıyoruz" dedi.

Adayları en erken şekilde tespit etmeye gayret edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, adayların önlerinde yeteri uzunlukta bir kampanya süreci olacağını belirtti.

"İnşallah bu sefer Adana halkı şeytanın bacağını kıracak"

Kurtulmuş, "AK Parti Adana'da genel seçimlerde başarılı ama yerel seçimlerde kaybediyor. Adana için özel bir çalışma var mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Adana ve Mersin'de de genel seçimlerde birinci parti olduk ama yerel seçimlerde aynı başarıyı ortaya koyamadık. Bu bizim için sorgulanan bir konudur. Sorgulanması gereken demiyorum, sorgulanan bir konu. Bunda tüm Adana'nın siyasi çerçevesine uygun, çok güçlü adaylarla ve iyi bir, Adana'ya özel kampanyayla aşılabileceğini düşünüyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bu sefer Adana halkı şeytanın bacağını kıracak. Dün Mersin'de yaptığım tüm çalışmaların sonunda dinlediğimiz 'Artık Mersin'in AK belediyeciliğine kavuşması' gereğiydi, talebiydi. Zannediyorum aynı talep Adana'da da var. Adana'da da halkın yeniden güçlü bir AK belediyeciliğe kavuşma talebi var. Genel seçimde zaten birinci partiyiz. 24 Haziran, 1 Kasım'da birinci partiyiz. İnşallah bu sefer bunun sandığa yansıyacağını umut ediyorum."

Gelir dağılımında eşitlik

Kurtulmuş, " İaşe yardımı alanlar artıyor. Türkiye gerçekten fakir bir memleket mi?" sorusuyla ilgili Türkiye'nin fakirleştiğini söylemenin haksızlık olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı döneminde geliştiğini, büyük kamu yatırımlarını gerçekleştiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte toplumumuzda bazı ihtiyaç sahibi çevreler yok mu? Var. Bunun ortadan giderilmesi için de sosyal yardımlar alanında AK Parti çok güçlü sosyal yardımlar yaptı. Hatta zaman zaman şöyle espriler yapıldı, 'öyle güçlü sosyal yardımlar var ki insanlar çalışmak istemiyor. Bu yardımlardan istifade ediyorlar'. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi gelişiyor. Ama maalesef ekonomi gelişirken dünyanın her yerinde böyledir, bazı çevreler bu ekonomik çevrelerden payını alamıyor, yoksul kesimler var. Hedefimiz Türkiye'nin yoksul kesimlerinin tamamıyla eritilmesi. Bunun için de sosyal yardımları bir araç olarak kullanıyoruz. Bu da önemlidir. Hatta bu sosyal yardımlar yapıldığında ne yazık ki geçmiş dönemde bazıları siyasi gerekçelerle bunları küçümsediler, 'millete ulufe dağıtıyorsunuz' dediler. Hayır ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını kısmen de olsa giderilmesi için kamu desteği veriliyor. Dolayısıyla bu bir ekonomin önemli meselelerindendir. Büyüyeceğiz, kalkınacağız gelişeceğiz. Bu kalkınmayı 81 milyonun tamamına yayacağız. Daha adil bir ekonomik paylaşımın oluşması için gayret sarf edeceğiz. Bu süre içinde de yoksullarımızı koruyacak sosyal yardımlarla desteklerle yolumuza devam edeceğiz."

- Emeklilerde intibak yasası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "Emeklilikte intibak yasasına" ilişkin soru üzerine, emeklilere iki bayram ikramiyesi verilmesini gururla hatırlayacağı bir olay olduğunu dile getirdi.

Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İntibak aslında gerçekleştirildi. Şu anda biraz teknik bir alan olduğu için tanımlarla alakalı olarak bazı sorunlar yaşanıyor. İntibak değil yapılması gereken, aslında başka düzenlemeler olarak değerlendirilebilir. İntibak gerçekleştirildi. Emeklilerimizin bu dönemdeki yine beklentileri talepleri ihtiyaçları konusunda bu ortamlarda, mekanizmalarda değerlendirilir. Nasıl geçmişte emekliler ilgili en güçlü adımları attıysak bundan sonra da toplumumuzun tüm kesimleriyle alakalı olarak yine 81 milyon vatandaşımızın da çıkarlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı, iyileştirmelerimizi, uygun düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."