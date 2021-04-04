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Gündem Kurtulmuş: Sözde bildiri ile millete ayar vermeye çalışıyorlar
Gündem

Kurtulmuş: Sözde bildiri ile millete ayar vermeye çalışıyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski günleri özleyip bildiri imzalayan 103 emekli amirale sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 02:30:00 -
Kurtulmuş: Sözde bildiri ile millete ayar vermeye çalışıyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi.Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır." dedi.

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