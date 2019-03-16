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Kurtulmuş: ”PKK VE PYD ile mücadele ettiğimiz için S400’leri istemiyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Amerika diyor ki, S400’leri alamazsın.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:02
Kurtulmuş: ”PKK VE PYD ile mücadele ettiğimiz için S400’leri istemiyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Amerika diyor ki, S400’leri alamazsın. Patriotları vermem diyor. Niye vermez çünkü dilinin altında bir bakla var, onu söyleyemiyor. Sen PKK ile PYD ile mücadele ediyorsun, onun için ben sana veremiyorum diyemiyor” dedi.


AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Plevne Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Yoğun bir kalabalık eşliğinde konuşan Kurtulmuş, konuşmasında ilk olarak 31 Mart seçimlerinin değinen Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nın öneminden de bahsetti. CHP’nin HDP ile iş birliği yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye’nin sanayi, teknoloji bilimde ve her alanda ileriye gitmesi için sürekli çalıştıklarını aktardı.



“PKK VE PYD ile mücadele ettiğimiz için S400’leri vermek istemiyorlar”


Kurtulmuş, “Amerika diyor ki, S400’leri alamazsın. Olayın öncesi var. Türkiye olarak hatırlayın, Kilis bombalanıyor, sınır kentlerimiz bombalanıyor. Sınır dışından atılan füzelerle Türkiye bombalanıyor. Benim kendimi korumam lazım. Patriotları vermem diyor. Niye vermez çünkü dilinin altında bir bakla var, onu söyleyemiyor. Sen PKK ile PYD ile mücadele ediyorsun, onun için ben sana veremiyorum diyemiyor. Senato diyor bir şey diyor patriotları veremiyor. Peki o zaman ben Rusya’dan alayım, kendi savunma ihtiyacımı karşılayayım. Ruslardan da alamazsın, ambargo koyarım diyor. Kusura bakma sen Amerika’ysan biz de Türkiye’yiz. Biz de sizin bu blöfleriniz ile kendimize yön vermeyiz. Şu istikrar devam etsin Türkiye’nin bu gidişatı devam etsin, Allah’ın izniyle bu Türkiye ele güne muhtaç olmadan kendi savunma sistemlerini de kuracak, milli olarak da bunları üretecektir” dedi.


31 Mart seçimlerinin önemine değinen Kurtulmuş, “Belediye başkanları seçmek kadar önemli bir karar daha veriyoruz. Türkiye, büyük ve güçlü olma istikametinde yoluna devam edecek mi? Allah’ın izniyle bu millet Allah’ın izni ile aynı zamanda bu kararı da verecek. Kararımız şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.



“Eskisi gibi, korkacak, geri adım atacak, AB görüşmediğinde ‘yandım bittim’ diyecek bir Türkiye yoktur”


“Geçenlerde Amerikan Başkanı Sayın Trump söyledi. Esasında başka bir amaçla söylüyor. Diyor ki; Türkiye artık gelişmiş bir ülkedir” diyen Kurtulmuş, “Türkiye’nin gümrük duvarlarında onlara bizim bir imtiyaz sağlamamıza gerek yoktur. Yani bize, bizden gümrüklü mal alacakta onun için bahane uyduruyor. Ama bir şey söylüyor. Türkiye artık gelişmiş bir ülkedir diyor. Allah’a çok şükür Türkiye daha da ileriye gidecek. Gücümüze güç katacağız. Bunu gördükleri için sağdan-soldan birileri Türkiye’nin ayağına çelme takmaya çalışıyor. Kimisine darbe yapması için destek veriyorlar. Kimisine gezi parkı eylemleriyle destek veriyorlar. Kimisine de farklı bir şekilde destek veriyorlar. Yetmiyor, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin Avrupa ile olan müzakerelerinin askıya alınması kararının çıkartıyorlar. Artık Türkiye eski Türkiye değildir. Öyle korkacak, tırsacak, geri adım atacak, Avrupa Birliği (AB) benimle görüşmüyorsa yandım bittim diyecek bir Türkiye yoktur. Sen Avrupa’ysan, ben de Türkiye’yim, biz de Türkiye’yiz" ifadelerini kullandı.



“Türkiye savunma sanayinde yüzde 65’ler seviyesine geldi”


Cumhur İttifakı’nın öneminden de bahseden Kurtulmuş, “Türkiye’nin sanayide, teknolojide bilimde ve her alanda ileriye gitmesi için çalışıyoruz. Türkiye kendi insansız hava araçlarını yapabilecek noktaya geldi. Türkiye savunma sanayinde yüzde 65’ler seviyesine geldi. Türkiye memleketin her tarafına üniversiteler kurdu” diyerek, Türkiye’de çok ciddi yatırımların yapıldığını sözlerine ekledi.


AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un konuştuğu esnada, AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Kibar da işaret diliyle tercüme etti.


Konuşmanın ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ve AK Partili Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçe belediye başkan adayları ve partililer ile birlikte sahneden vatandaşları selamladı. Kurtulmuş bu sırada eline fotoğraf makinesini alarak, meydanı dolduran vatandaşların fotoğraflarını çekti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:02
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