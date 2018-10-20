Kurtulmuş: Partiyi taşıyan adaylar olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde partinin sırtına yük olanları değil, partiyi taşıyan isimleri aday göstereceklerini söyledi.

Kurtulmuş, bazı gazetecilerle sohbetinde 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik AK Parti’nin yaptığı hazırlıkları ve belediye başkan adayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, yerel seçimlerin, genel seçimlerden farklı olduğunu, yerel aktörlerin ön plana çıktığını, buradan yola çıkarak da başkan adayı olarak gösterilecek her bir kişinin partinin üzerinde oy potansiyeli olması gerektiğine dikkat çekti. Kurtulmuş şöyle konuştu:



DEĞİŞİM TALEBİ VAR

Yerel seçimlerde partinin sırtına basmayacak Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmasının arkasına sığınmayacak, bu karizmadan yararlanmayacak adaylar istiyoruz. Bizim şartlarımız belli, her yerde de söylüyoruz. Adaylarımız tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olacak. Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz. Yerel faktörler çok önemli bu secimde, adayımızı belirlerken tek bir fazla oyu kim alacaksa onu aday göstereceğiz. Çünkü bu seçimde partinin kimseyi taşıyacak hali yok, adaylar partiyi taşıyacak. Bu hem başkanlar için hem de belediye meclis üyelikleri için geçerli. Adayların önemli olduğu bir seçime giriyoruz.

Yerel seçimler aynı zamanda siyaset dışındaki isimlerin de siyasete kazandırıldığı seçimler olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, bu kapsamda siyaset dışındaki yeni isimlerin de aday yapılabileceğini belirtti. AK Parti’nin ilkelerini benimseyen isimlerin aday gösterilmesinde bir sakınca olmadığını ifade eden Numan Kurtulmuş “Manifestomuz olacak. Burada yazan ilkeler herkes için geçerli olacak. Mevcut belediye başkanlarını da seçmene sorduk. Ağırlıklı olarak bir değişim talebi var” diye konuştu.



ŞEHİRLERE ANAYASA

Yerel seçimlere hazırlık kapmasında, o şehrin ‘Anayasası’ anlamına gelecek 81 ille ilgili ayrı ayrı belge hazırlandığını belirten Kurtulmuş, “Bu belgelerde o şehirlerin kendi özelliklerine göre ve önceliklere göre yapılacaklar yer alacak. Yeşil alandan, mekânsal planlamalara kadar, mahalle kültürünün yaşatılmasına kadar, il bazında taahhütlerimiz olacak. Ayrıca genel bir beyanname hazırlığı da söz konusu” dedi.



DÜNYEVİLEŞME ELEŞTİRİLERİ

Özellikle seçim sonrasında yerel yönetimlere yönelik sıkı bir denetim politikası izleneceğini kaydeden Kurtulmuş şunları söyledi: Son zamanlarda dünyevileşme problemi yaşanıyor. Böyle eleştiriler alıyoruz. Bu toplumsal bir sıkıntı hâline geldi. Bu durumdan kurtulmamız lazım. Yerel yönetimlerin takibi de bu anlamda çok önemli. Geçmişte, karşımıza çıkan başka sorunlarla uğraşmaktan bunu yapamadık. Ama seçimden sonrası için sıkı bir takip söz konusu olacak.