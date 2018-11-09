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Kurtulmuş: Miadı dolan PKK'yı da tasfiye sürecine gidiyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'Öyle görünüyor ki miadı dolan örgütleri nasıl tasfiye ettilerse, miadı dolan PKK'yı da tasfiye sürecine gidiyorlar." açıklamasını yaptı.

09 Kasım 2018 Cuma 17:38
Kurtulmuş: Miadı dolan PKK'yı da tasfiye sürecine gidiyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK'nın bazı sözde liderlerinin başına ödül koyup, şimdiye kadar zaten içli dışlı oldukları PYD ve YPG terör örgütünü meşru bir siyasal aktör haline getirme çabalarını ibretle izlediklerini belirterek, "Dünyada terör örgütleri üzerinden iş yapan ülkelerin bir müddet sonra bu terör örgütlerini nasıl kullanılmış bir paçavra gibi bir kenara attıklarını biliyoruz. ASALA'nın ismini kim hatırlıyor? ASALA'yı kullanan eller nasıl çöpe attıysa, PKK'yı kullanan eller de çöpe atacak. Öyle görünüyor ki nasıl miadı dolan örgütleri tasfiye ettilerse, miadı dolan PKK'yı da tasfiye sürecine gidiyorlar." dedi.

"Türkiye hem sahada hem diplomasi alanında var oluyor. Bu çerçevede Türkiye'nin çok taraflı diplomatik çabalarının, Astana ile başlayan sürecin, İdlib'te bir şekilde sonuçlanmaya başladığını görüyoruz. Fırat'ın doğusunda oynanan oyunu da bütün teferruatıyla biliyor, en ince detayına kadar takip ediyoruz. Türkiye, Fırat'ın doğusunda bir oldubittiye ses çıkarmayacak bir ülke değil. Oradaki oluşuma asla rıza göstermeyeceğiz. ABD'nin PKK'nın bazı sözde liderlerinin başına ödül koyup, şimdiye kadar zaten içli dışlı oldukları PYD ve YPG terör örgütünü meşru bir siyasal aktör haline getirme çabalarını ibretle izliyoruz. Vekalet savaşlarının ismi her ne kadar yeni bir isimse de dünyada terör örgütleri üzerinden iş yapan ülkelerin bir müddet sonra bu terör örgütlerini nasıl kullanılmış bir paçavra gibi bir kenara attıklarını biliyoruz. ASALA'nın ismini kim hatırlıyor? ASALA'yı kullanan eller nasıl çöpe attıysa, PKK'yı kullanan eller de çöpe atacak. Öyle görünüyor ki miadı dolan örgütleri nasıl tasfiye ettilerse, miadı dolan PKK'yı da tasfiye sürecine gidiyorlar."

Türkiye'de milli iradenin tahkim edilmesi için üçüncü unsurun "millet-devlet bütünleşmesinin sağlanması" olduğunu dile getiren Kurtulmuş, dördüncü unsuru ise "millet varlığına sahip çıkmak" şeklinde açıkladı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:38
  1. numan kurtulmuş
  2. pkk
  3. tasfiye

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