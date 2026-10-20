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Siyaset Kurtulmuş, Mamataliev ile görüştü
Siyaset

Kurtulmuş, Mamataliev ile görüştü

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Kurtulmuş, Mamataliev ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor.

Kurtulmuş, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile görüştü. Kurtulmuş, Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan arasında olumlu bir gündemle meseleleri takip ettiklerini, ata yurdu Kırgızistan'ın siyasi istikrarı, kalkınması ve refahının her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

 

 

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yıldönümünü tebrik eden Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi iftiharla gözlemlediklerini ifade etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin varlığından da memnun olduklarını dile getiren Kurtulmuş, bu okulun Türkiye ile Kırgızistan arasında manevi köprü görevi gördüğünü söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülkenin liderleri arasındaki samimi diyalog ve işbirliğinin ilişkileri her alanda daha üst seviyeye çıkaracağını belirtti.

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