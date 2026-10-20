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Ekonomi Ödemelerin nasıl yapılacağı belli oldu! Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması
Ekonomi

Ödemelerin nasıl yapılacağı belli oldu! Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ödemelerin nasıl yapılacağı belli oldu! Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon tasfiye sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Nihai tasfiyenin zaman alacağını belirten Bakan Şimşek, "Nihai ödemeler yatırımcıların fonlardaki payı oranında yapılacak" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tasfiye süreci öngördüğümüz hız ve çerçevede ilerliyor. Nihai tasfiye zaman alacak. Küçükleri ve para piyasası fonlarını önceliklendireceğiz. Nihai ödemeler yatırımcıların fonlardaki payı oranında yapılacak. Meclis'te kanun geçtikten sonra 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Tasfiyeyi olağan ve olağanüstü şeklinde ikiye ayırdık.

131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildi .45 bin 747 hesaba 40,8 milyar tl ödendi, normal tasfiye başarılı şekilde gerçekleşti. Hisse senedi değerleri şişirilmiş olduğu için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar 17 Eylül'e göre yaklaşık yüzde 58'ini alabildi.

Geriye sadece Tera, Pusula ve Atlas kaldı.

Hedef Portföy'de 31 fon var. Amacımız bu hafta itibariyle Hedef Portföy yönetim şirketini de normal tasfiye sürecine tabi tutmak.

Atlas'ın yönetimi tasfiyeci kurum ile bir süredir diyalog içindeler"

Ayrıntılar gelecek…

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Yorumlar

HÜSEYİN YAVUZ PAPİLA

Aman " lekelenmeme " hakkına çok dikkat edilsin. Vurguncular aman lekelenmesin, üzülmesin.

Hazineden Kuruş Çıkmasın

Çalan ve çaldıranlardan alarak ödeyin.
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