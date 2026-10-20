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Siyaset Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek
Siyaset

Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek

Mahkeme, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel’in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek’in malvarlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı.

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma ile katıldı.

Duruşmada Bakan Akın Gürlek’in avukatı, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti.

Akın Gürlek kazandı

 

Mahkeme avukatın beyanlarının ardından kararını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel’in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özgür Özel’in 1 milyon 100 bin TL’lik manevi tazminat davası ise reddedildi.

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Yorumlar

Vay vay

Hiç şaşırmadım, neden acaba..

Vahap

İftiracı utanırmı hayır tabiik .
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