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Gündem Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP
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Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP

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Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP

Delege borsasıyla CHP’yi ele geçirdikten sonra belediyeleri peşkeş çeken ve ardından partiyi yüzüstü bırakıp yeni bir siyasi hareket kuran Özgür Özel, kendi elleriyle yerleştirdiği sabıkalı başkanların yolsuzlukları patlak verince kılı kıpırdamadan izliyor. Yeni partisinin başında hırsızlıkları görmezden gelerek hiçbir şey olmamış gibi davranan bu kriz mimarının bıraktığı enkazla boğuşan CHP yönetiminden Müslim Sarı’nin Yeni Parti’li Özel’in atadığı kişileri savunması kafa karışıklığına yol açtı.

CHP’yi delege oylarını satın alarak ele geçiren Özgür Özel ve ekibinin atadığı belediye başkanlarının yolsuzlukları ardı ardına patlarken, soruşturmalara Kılıçdaroğlu yönetiminin tepki göstermesi dikkat çekiyor. Özel ekibi tarafından “butlancı” diye suçlanan CHP yönetimi, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları konusundaki kafa karışıklığı yaşıyor.

Son olarak Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında yolsuzluktan gözaltı kararı verilmesine sosyal medyadan tepki gösteren CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Milas Belediye Başkanımız Fevzi Topuz’un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bir tarafta fon skandalında denetim sorumluluğuna ve siyasi bağlantılara ilişkin yanıtsız sorular, diğer tarafta CHP’li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlar! Biz kimse soruşturulmasın demiyoruz. Hukukun siyasi kimliğe göre farklı uygulanmasına itiraz ediyoruz. Adamına göre hukuk olmaz! Hukukun terazisi herkesi eşit tartmalıdır!” diyerek Özgür Özel’in atadığı belediye başkanı ve ekibini savundu.

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