Kurtulmuş: Kürt kardeşlerimizin yol arkadaşı Türk milletidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin güçlü olması ve güçlü bir şekilde Türkiye'yi oluşturması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'da oynanan oyunlara dikkati çeken Kurtulmuş, "İsterler ki Türkiye IMF'ye el avuç açan bir ülke olsun. İsterler ki Türkiye, Orta Doğu'da oynanan oyunlara seyirci kalsın. İsterler ki Türkiye, dünya egemenlerinin 'şurada dur' dediği yerde duran bir emir kulu olsun. 'Hayır' öyle olmayacak." diye konuştu.

Osmanlı ve Selçuklu'nun torunları olarak, dünya mazlumların umut bağladığı bir millet olarak daha güçlü olacaklarını belirten Kurtulmuş, böylece Türk milletinin sözünün dünyada daha fazla istikamet belirleyen nitelikte olacağını dile getirdi.

"PYD/YPG'yi bilir miydiniz?"

Oynanan oyunlarla Orta Doğu'nun teröristler için "cennet" haline getirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Kim bu DEAŞ? Bir anda 80 bin militanı oldu. 80 bin militanı bir şekilde organize ettiler ve ellerine dünyanın en pahalı silahlarını verdiler. Bir hafta içerisinde Suriye'nin en batısından Musul'a kadar gittiler, takır takır şehirleri aldılar. Arkasındaki akılların kim olduğunu biliyoruz. Arkasında kimin lojistik destekleri, silah destekleri ve kimlerin istihbarat destekleri olduğunu biliyoruz. PYD/YPG. Böyle isim bilir miydiniz? Bilmezdik." dedi.

"En sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar"

Kurtulmuş, terör örgütü PYD/YPG'yi ortaya çıkaranların ve bunlara silah verenlerin şimdi yüksek perdeden Türkiye'ye bir şeyler söylemeye çalıştığına işaret ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Biz Suriye'den çıkacağız" dediğini, arkadan Pentegonun, "Hop, nasıl çıkıyorsun" dediğini hatırlattı.

Bunun üzerine ABD Başkanı Trump'ın sözünü geri almaya başladığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti.

"Sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakanı konuşmaya başladı. En sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar. 'Biz Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin, Türkler tarafından öldürülmesine mani olmak istiyoruz' dediler. Bir kere haddini bil. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler bizim kardeşimizdir, komşumuzdur, bir parçamızdır. Eğer bu coğrafyadaki Kürtleri korumak istiyorsan Irak'taki Kürt kardeşlerimizin de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin de İran'daki Kürt kardeşlerimizin de hepsinin koruyucusu, kollayıcısı, yol arkadaşı bu aziz millettir, Türk milletidir. Bundan hiç endişe etmesinler. Ancak dilinizin altındaki bakla başka bir şeyi ifade ediyorsa orada biraz durun. Eğer Kürtlerin korunmasından kasıt, Kürtlere karşı silahlandırdığınız, bölgedeki halka hayatı dar eden PKK/PYD/YPG denen terör örgütüyse, Türkiye bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına ve fitne çıkarmasına müsaade etmeyecek."

Kurtulmuş, bu oyunların bozulması için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye olmasaydı bu oyunun şimdiye kadar başka noktalara geleceğini söyledi.