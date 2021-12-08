  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kurtulmuş: Kafkaslar’da barış ve esenliği sağlamak için çalışacağız
Siyaset

Kurtulmuş: Kafkaslar’da barış ve esenliği sağlamak için çalışacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov, iki parti arasında yürütülen ortak çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:08:00 -
Kurtulmuş: Kafkaslar’da barış ve esenliği sağlamak için çalışacağız

Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtardığı sürede, Türkiye’nin hem devlet hem millet olarak Azerbaycanlılara 44 gün süren muharebede verdiği destek ve sonrasındaki iş birliği dolayısıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yeni ve güçlü bir safhaya doğru evrildiğini anlatan Kurtulmuş, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını, Kaflaslar’da yeni bir barış ve esenlik perspektifinin de ortaya konulduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Bu dönemin bundan sonraki esası, Kafkaslar’da barış ve esenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın bu bölgenin 6 ülkesi olarak kendi meselelerini birlikte çözebilme iradesini ortaya koyması, Kafkaslar’da yeni bir barış döneminin başlaması için önemli bir adımdır. Bu adımın atılabilmesi için süratle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini geliştiriyor ve bu çerçevede de her alanda olduğu gibi bu devletler arasındaki ilişkileri milletler arasında var olan ilişkilerde kökleştirmek için yolumuza devam ediyoruz. Her iki ülkenin iktidar partisi olarak, Azerbaycan’daki Yeni Azerbaycan Partisi ve Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partimiz arasında çok güçlü ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkilerde iki devletin tek millet olarak ileriye doğru ilerlemesinde itici bir güç olacaktır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD - Rusya teması sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama
Dünya

ABD - Rusya teması sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesini değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biden'ın Puti..
Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme
Medya

Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme

Teşkilat oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı arasındaki olay tatlıya bağlandı.
PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!
Dünya

PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!

ABD ordusu, PKK'nın Suriye uzantısı YPG militanları ile Suriye'nin Deyrizor kentinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikata, Javelin tanksavar füze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay