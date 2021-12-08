Kurtulmuş: Kafkaslar’da barış ve esenliği sağlamak için çalışacağız

Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtardığı sürede, Türkiye’nin hem devlet hem millet olarak Azerbaycanlılara 44 gün süren muharebede verdiği destek ve sonrasındaki iş birliği dolayısıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yeni ve güçlü bir safhaya doğru evrildiğini anlatan Kurtulmuş, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını, Kaflaslar’da yeni bir barış ve esenlik perspektifinin de ortaya konulduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Bu dönemin bundan sonraki esası, Kafkaslar’da barış ve esenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın bu bölgenin 6 ülkesi olarak kendi meselelerini birlikte çözebilme iradesini ortaya koyması, Kafkaslar’da yeni bir barış döneminin başlaması için önemli bir adımdır. Bu adımın atılabilmesi için süratle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini geliştiriyor ve bu çerçevede de her alanda olduğu gibi bu devletler arasındaki ilişkileri milletler arasında var olan ilişkilerde kökleştirmek için yolumuza devam ediyoruz. Her iki ülkenin iktidar partisi olarak, Azerbaycan’daki Yeni Azerbaycan Partisi ve Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partimiz arasında çok güçlü ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkilerde iki devletin tek millet olarak ileriye doğru ilerlemesinde itici bir güç olacaktır.”