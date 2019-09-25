Kurtulmuş: IMF defterini kenara attık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adana'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Terör er ya da geç sona erecek" dedi.

Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkinse, "30 kilometre derinliği güvenli bölge yapacağız. Eninde sonunda bu bölge temizlenecek" diye konuştu.

CHP-İyi Parti'nin IMF ile görüşmesi

Numan Kurtulmuş, CHP-İYİ Parti heyetinin IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan ya da bir şekilde yol gösteren kuruluş değildir. IMF küresel kapitalizmin siyasal kurumlarından biridir.

Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Kimse heveslenmesin, gizli-kapaklı görüşmeler yapmasın. Türkiye IMF defterini kapattı, kenara attı.

Birilerinin eski siyasi pozisyonundaki alışkanlıklarının depreştiğini görüyoruz. Bu millet Kemal Derviş'in Türkiye'ye nasıl getirildiğini biliyor, artık o devirler geride kaldı. Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek."

31 Mart seçim sonuçları

Yerel seçim sonuçlarının parti içinde değerlendirilmesinin yapıldığını anlatan Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Seçimle ilgili uzun uzun müzakereler yapıldı. Bundan sonraki süreçte AK Parti yeni bir yol haritası belirlemeye başladı. Öncelikle partinin kongre süreçlerinin başlayacak olması, 2023'e hazırlanma, yenilenme imkanı vermesi bakımından önemlidir.

Partinin yeniden güçlenmesini ve özellikle söylem alanında AK Parti'nin 4 temel özelliğini yeniden vurgulayarak yolumuza devam edeceğiz."