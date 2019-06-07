0553 313 94 23

Kurtulmuş: “İmamoğlu’nun maskesinin nasıl düştüğünü gördünüz”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz hakkında söylediği hakaretlere ilişkin, “İlk başlarda kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklayan, derdinde ve telaşında görünen birisiydi.

07 Haziran 2019 Cuma 15:18
Kurtulmuş: “İmamoğlu’nun maskesinin nasıl düştüğünü gördünüz”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz hakkında söylediği hakaretlere ilişkin, “İlk başlarda kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklayan, derdinde ve telaşında görünen birisiydi. Azıcık bir zorlukla karşılaşınca, yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz” dedi.


Kurtulmuş, Ordu ziyareti kapsamında Mesudiye ilçesinde vatandaşlar ile buluştu. Yoğun bir kalabalığın katıldığı programda vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, 23 Haziran tarihinde tekrarlanacak olan İstanbul seçiminin öneminden bahsetti. Ordulu vatandaşlardan destek isteyen Kurtulmuş, bütün dünyanın tekrarlanacak olan İstanbul seçimini konuştuğunu hatırlattı.


CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu-Giresun Havalimanında, Ordu Valisi Seddar Yavuz hakkında söylediği hakaretleri hatırlatarak, siyasetin hoşgörü işi olduğuna vurgu yaptı. Kimsenin böyle bir hakkı olmadığına değinen Kurtulmuş, kendilerinin parti olarak şimdiye kadar kimseye hakaret etmediklerini belirtti.



“İmamoğlu’nun maskesinin nasıl düştüğünü gördünüz”


CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ilk başlarda sempatik göründüğünü, son günlerde ise yüzündeki maskenin düştüğünü belirten Kurtulmuş, “Bir belediye başkan adayı, hem de ilk çıktığında bakın. Ne kadar sempatik ve herkese güzel görünen bir ifade. Kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklayan, derdinde ve telaşında görünen birisi. Azıcık bir zorlukla karşılaşınca, yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz. Yüzündeki sırların nasıl dökülmeye başladığını gördünüz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Siyaset yapacağız diye, siyasette mücadele edeceğiz diye kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele bu kişi devleti temsil eden, o ildeki devletin otoritesini temsil eden bir vali ise ona hakaret etmek, hatta tehditte bulunmak kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Bu yanlışı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.


Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş gemileri birbirine girdi
    1. Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş..
    2. Almanya Dışişleri Bakanı’ndan kritik..
    3. Cinayet hükümlüsü otelde tatil..
    4. Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3..
    5. Mensah’ın Bonservis Bedeli
    6. Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil..
    7. Mutfak masasında bulduğu toz elini..
    8. Salih Uçan, Empoli’ye veda etti
    9. Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı!
    10. Bursa'da silahla yaralama ve iş yeri..
    11. Salih Uçan'dan Empoli'ye veda
    12. Verimli böğürtlen hasadına kutlama
    13. Kendini kovalayan araç önünde aniden..
    14. Bebek katili Apo'dan dikkat çeken..
    15. Onursuz ibneler rahat durmuyor!! Bu..
    16. Vatandaşlar kamyonetin çarptığı yaşlı..
    17. Bakan Albayrak'ın sözleri üzerine..
    18. Kocaeli'deki yangın
    19. 800 küçük baş hayvan yakalandı
    20. Bursa’da maganda dehşeti
    21. Ayvalı Köyü’nde festival coşkusu
    22. Kurtulmuş: “İmamoğlu’nun maskesinin..
    23. Benzin ve motorine indirim geliyor!
    24. Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman..
    25. Hatay lise taban puanları 2019 Hatay..
    26. Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu..
    27. A Milli Futbol Takımı, Mevlana..
    28. Putin’den flaş açıklama! ‘Türkiye..
    29. Çin’de 2019’un ilk pandası dünyaya..
    30. Gerze’den Pakistan’a uzanan el
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı