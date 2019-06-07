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Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için, “Hadi bakalım İstanbul adayı İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin.

07 Haziran 2019 Cuma 12:02
Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için, “Hadi bakalım İstanbul adayı İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin. Bir tek şey söylüyoruz. Mertçe ve açıkça ortada olsun” dedi.


Kurtulmuş, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ile birlikte kahvaltı programında buluştu, burada yaptığı konuşmada ilk olarak, İstanbul seçimlerinde yapılan usulsüzlüklerden bahsetti. Seçimlerin, AK Parti’nin veya CHP’nin isteği üzerine değil, YSK’nın önüne gelen delilleri değerlendirerek, seçimin yenilenmesi kararına varıldığını hatırlattı. 23 Haziran seçimlerinde muhakkak oy kullanılması gerektiğini ve kullanılan oylara sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, İstanbul seçiminin önemine değindi.



“HDP ve PKK’dan destek alıyorsanız, çıkın adam gibi söyleyin”


PKK’nın üst düzey yöneticilerinin çok açık bir şekilde İstanbul seçimlerinde, AK Parti’yi geriletmek için Ekrem İmamoğlu’na destek verdiklerini hatırlatan Kurtulmuş, “Karadenizli hemşehrilerimizi uyarmak bakımından söylemenizi istiyorum. Karadeniz yiğit insanların yeridir, özü sözü doğru insanlardır. HDP’den ve PKK’dan destek alıyorsanız, alın kardeşim, diyecek bir şeyimiz yok. Ama kalkın adam gibi bu desteği aldığınızı ortaya koyun. Biz söylediğimiz zaman kızıyorsunuz da hadi bakalım Duran Kalkan’a kızın. Adam aba altından sopa gösteriyor. Size destek olduğu için İstanbul’da seçimi kazandığını söylüyor” diye konuştu.



“Hadi bakalım İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin”


Kurtulmuş, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:


“Hadi bakalım İstanbul adayı İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin. Bir tek şey söylüyoruz. Mertçe ve açıkça orta olsun. Şunu da söyleyeyim, PKK’nın desteğini, Kürt kardeşlerimizin desteği olarak görmeyin. Kürtlerin oyları bir partinin cebinde değildir. Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin en namuslu, bu ülkeye ve dini inançlarına bağlı büyük kitlesidir. O insanların büyük oradan da AK Parti’ye oy verdiğini biliyorsunuz. Doğuda seçim propagandası dahi yapılamaz denilen yerlerde AK Parti’yi Kürt kardeşlerimiz seçerek belediyeyi verdiler. Siz, hem PKK’nın desteklerine gık çıkarmayacaksınız, hem de ondan sonra Karadeniz’de şov yapacaksınız. Karadenizliler bu şovu yutmaz. Bu şov nedeniyle de size kanmaz."


Kurtulmuş ayrıca, 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan İstanbul seçimi için Ordululardan destek istedi.


Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:02
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