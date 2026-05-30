  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fethin 573. yılı: Fatih’in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da... Toparlanın… Hiçbir yere gitmiyoruz! Özgür Özel’in zor kararı CHP’de Özel’in pisliklerini temizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama! ‘Sizden arınmış bir ülke istiyorum’ Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız! Türkan’ı ölüme böyle sürüklediler! O gece ne yaşandı? Kamera kayıtları dosyaya girdi Haritalar ortaya çıktı, masada ipler gerildi! Lübnan'dan siyonist koridorun teklifine veto "Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor" CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti Bayram dönüşü başladı! Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk artıyor 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e gidecek
Gündem

Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e gidecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e gidecek

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamento heyeti, Haziran ayının ilk haftasında İskandinavya ülkelerine yönelik resmi temaslarda bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-5 Haziran'da Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho'nun daveti üzerine başkent Helsinki'ye ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamındaki temaslarına 1 Haziran'da başlayacak Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosunda mevkidaşı Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması kapsamında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu etkinlikte milletvekillerine ve katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulunu da ziyaret edecek.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Kurtulmuş'un, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul edecek Kurtulmuş, Finlandiya İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek, ayrıca Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Kurtulmuş'un Helsinki'deki temaslarında bazı teknoloji firmalarını ziyaret etmesi de planlanıyor.

İSVEÇ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçecek. Başkent Stokholm'de İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Genel Kurulunu da ziyaret edecek.

İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yuvarlak masa toplantısına katılacak Kurtulmuş'un, burada bölgesel ve küresel konulara ilişkin konuşma yapması öngörülüyor.

Kurtulmuş'un, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi ve Stokholm'deki temasları kapsamında Fitija Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesi paylaşımı: Bu utanç verici karanlık müdahaleyi unutmadık
Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesi paylaşımı: Bu utanç verici karanlık müdahaleyi unutmadık

Gündem

Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesi paylaşımı: Bu utanç verici karanlık müdahaleyi unutmadık

Kurtulmuş'tan 28 Mayıs tebriği
Kurtulmuş'tan 28 Mayıs tebriği

Siyaset

Kurtulmuş'tan 28 Mayıs tebriği

Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur
Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur

Gündem

Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!
Gündem

CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin millet menfaatinden uzak, tamamen provokasyon ve şov üzerine kurulu siyaset anlayışı bir kez daha duvara tosladı..
CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek
Gündem

CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından hareketli günler yaşanıyor. Şaibeli kurultay gerek..
CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık
Gündem

CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, CHP içerisindeki süreçlere dair çarpıcı iddialar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23