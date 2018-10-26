Kurtulmuş: EYT siyasi bir istismar meselesi olmamalı

ADANA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun siyasi bir istismar meselesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana’da görev yapan basın mensuplarıyla, Hayme Ana Kına Konağı’nda bir araya gelerek soruları yanıtladı.

"Dünyadaki genel eğilim, emeklilik yaşının mümkün olduğu kadar ileriye çekilmesi ve emeklilik sisteminin rahatlatılmasıdır” diyen Kurtulmuş, “İnsanların çok erken yaşlarda emekli olması, 30 sene bazı zaman daha uzun süre emekli maaşı alması demektir ki bunun kaynağı nerede? Yani havuza ne koyduk da o havuzdan o kaynağı bir şekilde insanlara vereceğiz. Biz de bunu isteriz. Biliyorsunuz AK Parti çeşitli alanlarla milleti rahatlatacak destekler sağlamıştır ama bu EYT konusu siyasi bir istismar meselesi olmamalıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "Emeklilikte intibak yasasına" ilişkin soru üzerine, emeklilere iki bayram ikramiyesi verilmesini gururla hatırlayacağı bir olay olduğunu dile getirdi.