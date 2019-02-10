Kurtulmuş: Cumhur İttifakı ile 2 kere 2'yi 5 ettireceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Kırıkhan ilçe seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, önlerinde önemli bir seçim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok seçimler gördüğünü belirten Kurtulmuş, 1946'da yapılan çok partili seçimden bu yana Türkiye'de her seçimde demokrasinin biraz daha güçlendiğini ve ileriye gittiğini dile getirdi.

AK Parti iktidarları döneminde sözün de kararın da milletin olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, böyle olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin son 4-5 yıldır yaşadıklarını herkesin bildiğini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılının 7 Şubat'ında MİT krizi, o zaman MİT'in başkanını ve yardımcılarını FETÖ'cü hakimler ve polisler, savcılar eliyle mahkemeye çıkarıp Türkiye'de hükümeti yıkmak için teşebbüste bulundular. Allah'a çok şükür onu atlattık, arkasından Gezi Parkı eylemleri başladı, Türkiye'de, İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda. Maalesef bayrağımızı bile yakabilecek, Türk bayrağını yakabilecek bir densizliği ortaya koydular. Terör örgütünün liderlerinin posterlerini açarak gösteri yaptılar, duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazarak Osmanlı'nın, ecdadımızın İstanbul'u yani Konstantinopolis'i alıp 'İslambol' yapmasını kınadılar. Ona karşı çıktılar. Yetmedi 17-25 Aralık'ta yargı kumpasıyla Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini düşürmek istediler. Allah'a çok şükür, bunların hepsine siyaset direndi. Bunların hepsine milletten aldığı güçle AK Parti direnebilme imkanını buldu. En sonunda da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde hep beraber yaşadık. Bütün 82 milyon milletimiz, Cumhurbaşkanımız 'Çıkın meydanlara, bu hainlere karşı direnin, ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum' dediğinde milyonlarca insan, caddelere, sokaklara, meydanlara çıktı. Çok şükür 15 Temmuz gecesinde bu millet imanıyla, inancıyla kenetlendi, devletine, milletine, kendi kararına, kendi reyine sahip çıktı."

"İki partinin toplamından daha fazla oy alacağız"

Kurtulmuş, daha sonra hep beraber yeni bir dönemin içerisine girdiklerini belirterek, bu dönemde Türkiye'nin birliğini, dirliğini savunan partilerin, 15 Temmuz ruhunu ortaya koyan siyasilerin bir araya geldiğini ve Cumhur İttifakı'nın oluştuğunu hatırlattı.

Bugün Türkiye'nin her yerinde MHP ile AK Parti'nin yeni bir seçime girdiğini ifade eden Kurtulmuş, "İnşallah 2 kere 2'yi 4 değil 5 ettireceğiz. İki partinin toplamından daha fazla oy alacağız." dedi.

Kurtulmuş, bu seçimde hep beraber çalışacaklarının altını çizdi. AK Parti iktidarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı hizmet kervanının yürüyüşüne devam edeceğinin altını çizen Kurtulmuş, daha da ileriye gideceklerini söyledi.

"Bölemeyecekler, parçalayamayacaklar"

Bu coğrafyalarda tutunmak için ekonominin çok güçlü, iş birliğinin, bütünlüğünün, askeri ve siyasi gücünün de çok kuvvetli olması gerektiğine işaret eden Numan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlardan birisinde zafiyete düşmemeliyiz. Ekonomik olarak güçlü olacağız. Kendi kendine yeterli bir Türkiye, askeri olarak güçlü bir Türkiye, güvenlik olarak güçlü bir Türkiye... Ama hepsinden önemlisi işte şurada kuş uçuşu 8 kilometre ötesi Afrin, bütün sınırımız boyunca bu coğrafyada bizim kardeşlerimiz var, sizin akrabalarınız, hemşehrileriniz var. Bir asır evvel cetvellerle pergelleri koydular sınırlarımızı Osmanlı yıkıldıktan sonra suni bir şekilde çizdiler. Karşınızdaki Afrin'in Kırıkhan'dan ne farkı vardır Allah aşkına. Hiç bir farkımız var mı? Akçakale, Şanlıurfa'da, karşısında Tel Abyad var, bir farkı var mı? Suruç, karşısında Kobani var, bir farkı var mı? Viranşehir, Ceylanpınar karşısında Rasulayn var, bir farkı var mı? Gavurlar, emperyalistler cetvellerle böldüler. Burası Suriye, burası Irak, burası Türkiye, burası Ürdün'dür diyerek bu bölgeyi böldüler, parçaladılar. Şimdi bir asır sonra aynı oyunun ikinci perdesini ortaya koymaya çalışıyorlar."

İnsanları birbirlerinden ayırmaya çalışanların olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu memleketi, İslam ümmetinin asırlardır öncülüğünü yapmış olan bu aziz milletin çocuklarını bölemeyecekler, parçalayamayacaklar." dedi.

Bu seçimlerin bir beka meselesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "7 Şubat'ta başlayan, PYD'siyle DEAŞ'ıyla vesairesiyle bu ülkenin üstüne saldırılarını yapan, 15 Temmuz'da FETÖ ile gelenler siyaseten de desteklendiklerini biliyoruz. Onlara karşı hep beraber kararlı bir şekilde duracağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Kurtulmuş'un ziyaretinde, MHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyeleri de hazır bulundu.

Daha sonra İskenderun'a geçen Kurtulmuş, yeni yapılan İskenderun Nihal Atakaş Camisi'nde incelemede bulunup, fotoğraf makinesiyle caminin fotoğraflarını çekti.