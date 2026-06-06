Araçta su bırakırsanız ne olur? Suyun tadındaki o hafif acılaşma...
Araçlarımızda her daim bizlerin de yaptığı bu detaya çok dikkat edilmeli...
Araçlarımızda her daim bizlerin de yaptığı bu detaya çok dikkat edilmeli...
Yaz sıcaklarında araç içinde unutulan pet şişelerdeki suyu içmek, kanserden kısırlığa kadar birçok ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor; uzmanlar bu sinsi tehlikeye karşı sürücüleri acil koduyla uyardı.
Isınan suyu içerek serinlediğini düşünen sürücülerin aslında vücutlarına doğrudan ağır metaller pompaladığı kaydedildi. Uzman toksikologlar, yaşanan bu durumu doğrudan bedene yönelik bir suikast olarak tanımlıyor.
Normal şartlarda güvenli kabul edilen PET malzemeler, ısı sınırını aştığında korkunç bir çözülme evresine giriyor.
Suyun tadındaki o hafif acılaşma veya keskin plastik kokusunun aslında o zehirli geçişin en somut habercisi olduğuna dikkat çekildi.
Özellikle kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise testosteron düşüklüğü ve kısırlık vakalarının altında bu sinsi kimyasalların yattığı ifade edildi.
Karaciğer yağlanmasından çocuklarda bağışıklık çöküşüne kadar bu hatanın faturası çok ağır.
Tıp dünyasını ayağa kaldıran bu sarsıcı veriler ışığında, sürücülerin acilen alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiği aktarıldı.
Plastik şişeler yerine paslanmaz çelik mataralar veya koyu renkli cam şişeler kullanılması şiddetle tavsiye edildi.
Öte yandan market veya benzin istasyonlarının önlerinde, güneşin bağrında günlerce bekleyen pet suların kesinlikle satın alınmaması gerektiği de uyarılarına eklendi.
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