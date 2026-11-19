Tunceli'de elektrik arızasına müdahale etmek için yola çıkan enerji şirketi personeli Bora Güngör, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kurt saldırısından kaçarken Munzur Çayı'na atlayan yaralı dağ keçisini buz gibi suya girerek kurtardı. Hayvanın üşümemesi için montunu üzerine örten Güngör, davranışı nedeniyle Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından 'Onur Belgesi' ile ödüllendirildi.

Olay, Tunceli-Ovacık kara yolunda meydana geldi. Arıza için bölgeye giden Güngör, milli park sınırları içinde bir kurdun dağ keçisine saldırdığını fark etti. Yaralanan dağ keçisi, Munzur Çayı'na atladı.

Soğuk suda mahsur kalan ve kıyıya çıkamayan hayvanı gören Güngör nehre girdi. Yaralı keçiyi bulunduğu yerden alıp kıyıya çıkardı, üzerindeki montunu örttü ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı dağ keçisini teslim alıp tedavi altına aldı.

Kurtarma anları, Güngör'ün mesai arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vali Aygöl: Gelecek umudumuz yeniden yeşerdi

Görüntüleri izleyen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Güngör'ü gösterdiği duyarlılık ve örnek davranışından dolayı tebrik edip 'Onur Belgesi' verdi. Aygöl, kentin yaban hayatı açısından zengin olduğunu belirterek, "Şehrimizin faunası çok güçlü. Gerçekten hayvanların varlığı konusunda güçlü bir şehiriz" dedi. Vali, bunun en büyük sebebini vatandaşların hassasiyetine ve "bu canlara sahip çıkmaları"na bağladı.

Aygöl, dağ keçilerinin "Hızır'ın davarları" olarak adlandırıldığını hatırlattı. Vali, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Başkanı'nın sözlerini de aktardı: "Yolda geçerken bir dağ keçisinin tutulduğunu gördük... Sonra baktık ki bambaşka bir olay."

Valinin anlatımına göre keçi, tam rahatlama döneminde yeniden kaçtı; Güngör de yeniden atladı.

"Onu görünce hem gurur duyduk hem mutlu olduk. Hem gerçekten gelecek umudumuz yeniden yeşerdi" diyen Aygöl, dağ keçilerini, doğayı, Munzur Vadisi'ni ve Pülümür Vadisi'ni çok önemseyen bir insan olarak teşekkür etmek istediğini söyledi. Vali sözlerini, "Hemşehrimiz adına hem o canlılar adına anlayışınızdan, sahiplenmenizden, fedakarlığınızdan dolayı teşekkür ederim" diyerek tamamladı.