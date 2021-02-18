Kurtoğlu küreselcilerin en büyük korkusunu açıkladı

Dünya ekonomisi ve politikasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Ekonomist ve yazar Ramazan Kağan Kurtoğlu, ABD'ki küreselcilerin Rusya ve Türkiye'yi istemediğini belirterek, en büyük korkularının Türkiye, Rusya ve küreselci olmayan ABD'nin küresel oligarşiyi yıkmasından endişe ettiğini ve bunu önlemek için politika geliştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kurtoğlu, "ABD’deki küreselci oligarklar Amerkan toplumunda Anti-Rus, Anti-Türk bir algı oluşturmanın peşinde. Çünkü ancak Türk-Rus-Amerikan işbirliği küresel oligarşiyi ve onların tetikçisi Çin’i ve Avrupa'daki işbirlikçilerini durdurabilirler üzerine oynuyor ve politika geliştiriyorlar." dedi.