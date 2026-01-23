Kürtlerin yenildiğini iddia eden ajan provokatördür! Ahmet Hakan'dan kirli oyuna 7 maddelik tokat
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son günlerde bölge üzerinden yürütülen algı operasyonlarını darmadağın eden bir yazı kaleme aldı. Hakan, Türk-Kürt kardeşliğini hedef alan fitne odaklarına karşı 7 maddelik tarihi bir manifesto yayımlayarak; asıl mağlubun Kürt kardeşlerimiz değil, emperyalistlerin taşeronluğunu yapan terör şebekeleri olduğunu haykırdı.
İşte fitne ateşini söndüren o manifesto:
Hakan, kaleme aldığı yazısında bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarının Kürt vatandaşlarımızı temsil edemeyeceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
- Ajan provokatörlere dikkat: Kürtlerin yenildiğini iddia eden her kim varsa, o kişi bir ajan provokatördür.
- Mağlup olan emperyalizmin piyonlarıdır: Yenilen Kürt halkı değildir; ABD ve İSRAİL’den medet umarak coğrafyamıza ihanet eden SDG’dir.
- PKK’dan daha tehlikeliler: Her kim Kürt kardeşlerimize "Yenildiniz" yaftası yapıştırıyorsa, o zihniyet PKK terör örgütünden bile daha tehlikelidir.
- Bağları koparmak ihanettir: Türkler ile Kürtler arasındaki o sarsılmaz ve mukaddes bağı koparmaya yeltenmek, bu vatana yapılmış en büyük ihanetin daniskasıdır.
- Duygusal kopuş halkta değil, terördedir: Milletin feraseti ortadadır. Türkler ile Kürtler arasında bir kopuş yoktur; asıl kopuş eli kanlı terör örgütleri olan SDG, YPG ve PKK iledir.
- Devletçik hayali suya düştü: Suriye’de Kürt halkı kazanımlar elde etmiştir. Ancak emperyalistlerin maşası olan PKK’ya bir "devletçik" kurulmasına asla izin verilmemiştir.
- Milletin düşmanları aynı kefeye koyuyor: Eli kanlı SDG ile mazlum Kürt halkını aynı kefeye koymaya çalışan anlayış, bu aziz millete yapılabilecek en büyük kötülüğün merkezindedir.
Kirli ittifakın maskesi düştü
Ahmet Hakan’ın bu çıkışı, özellikle Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru kurmak isteyen ABD ve bölgedeki piyonlarına karşı milletin gerçek sesini yansıttı. Terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi gibi pazarlamaya çalışanların maskesi bir kez daha düşürülmüş oldu.