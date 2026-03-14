  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den Türkiye için çelişkili Hürjet kararı! Sevinsek mi isyan mı etsek bilemedik Şifa deposu: Zeytinyağında bekletin tüketin! O kuru meyve bağırsaklarınıza ilaç oluyor Her zaman güvenli Liman Körfezden kaçan Türkiye'ye gelecek 65 bin 900 dolarlık bağışın... New York Sanat Akademisi, Epstein'den alınan bağışları iade edeceğini açıkladı Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifi reddedildi! Trump iyice kaşıyacak... Beşiktaş'ın karşısına Trabzonspor çıktı: Konu Altay Bayındır: Yok artık daha neler Bunu gerektiriyor artık! Tedesco'nun geçmişi ortadaydı! Fenerbahçe bile bile Fenerbahçe bu günlere bağıra bağıra geldi: Teminat mektubu verilmedi! Hiçbir forvet ikna edilemedi
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Selma Savcı

Şifa deposu: Zeytinyağında bekletin tüketin! O kuru meyve bağırsaklarınıza ilaç oluyor

Zeytinyağındaki doğal mineraller ve vitaminler vücudumuza şifa kaynağı olmaya devam ediyor.

#1
Zeytinyağındaki doğal mineraller ve vitaminler sindirim üzerinde oldukça etkili. Özellikle geceden sabaha bekletebileceğiniz zeytinyağlı incir kürü bağışıklığı destekliyor. İşte faydaları...

#2
Geleneksel şifa yöntemlerinde sıkça yer bulan zeytinyağında bekletilmiş kuru incir, son yıllarda beslenme uzmanlarının da dikkatini çeken karışımlardan biri. Zeytinyağının güçlü antioksidan içeriği ile incirin zengin lif yapısı birleştiğinde, vücut için oldukça faydalı bir karışım ortaya çıkıyor.

#3
İncir, doğada lif oranı yüksek meyvelerden biri. Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde incirin içerdiği vitamin ve minerallerin vücut tarafından emilimi daha etkili hale gelir.

#4
Bu doğal karışım özellikle kronik kabızlık yaşayan kişiler için destekleyici bir seçenek olarak görülür. Lif açısından zengin yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyerek şişkinlik ve sindirim sorunlarının azalmasına yardımcı olabilir.

#5
Zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri ile incirde yer alan potasyumun birleşimi, kolesterol dengesinin korunmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca eklem ağrıları ve kireçlenme gibi sorunlarda destekleyici bir besin olarak da bilinir. Düzenli tüketildiğinde gün boyu hissedilen yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek özellikle mevsim geçişlerinde vücudun direncini artırmaya katkı sağlar.

#6
Bu karışımdan en iyi sonucu alabilmek için kullanılan malzemelerin kaliteli olması ve hazırlama aşamasına dikkat edilmesi önemli. Yaklaşık 250–300 gram kuru inciri yıkayıp süzün ve tamamen kuruduğundan emin olun. İncirleri ikiye ya da dörde bölerek cam bir kavanoza yerleştirin.

#7
Üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde soğuk sıkım sızma zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını kapatın ve serin, karanlık bir ortamda en az 24 saat, mümkünse 2–3 gün bekletin.

#8
Hücre yenilenmesini desteklemek ve güne daha enerjik başlamak için sabahları aç karnına 1–2 adet incir tüketilmesi önerilir. Kavanozdaki incirler azaldıkça kalan zeytinyağının üzerine yeni incirler ekleyerek karışımı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23