Kurtlarla dans... Haçlı zihniyeti ve Türk düşmanlığını sürdürmekte hâlâ kararlılar

Akşam gazetesi yazarı Eray Güçlüer, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezanın adaletsiz olduğunu yazdı. UEFA'nın Merih'e iki maç ceza vermesinin Haçlı zihniyeti ve Türk düşmanlığı ile ilgili olduğunu belirten Güçlüer, Türk milletinin birlik içinde çalışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yapmasının Türk kültürünün bir parçası olduğunu ifade eden Güçlüer, şunları kaydetti:

"UEFA'nın milli takım oyuncumuz Merih DEMİRAL hakkında verdiği iki maç oynamama cezasını sadece spor kapsamında basit bir disiplin cezası olarak görmemek lazım. Bu ceza hukuken yok hükmünde olduğu gibi evrensel hukuk değerleriyle de kesinlikle bağdaşmaz. Önceden cezayı kesip sonradan savunma almak en basit haliyle hukuk değil ahlaksızlıktır. Peki UEFA bunu neden yaptı? İki sebepten. Haçlı zihniyeti ve Türk düşmanlığını hala sürdürmekte olmalarındandır. Yani emperyalist ve sömürgeci Avrupa hiç değişmemiş ve eğer ilk ve orta çağ Avrupa'sını detaylı inceleyecek olursak bunların zihniyetinin hiçbir zaman değişmeyeceğini de bilmemiz gerekiyor. O yüzden her zaman onlardan daha güçlü olmak gibi bir zorunluluğumuz olduğunu ve bunun için birlik ve beraberlik içinde çok çalışmamız gerektiğini de unutmayalım.

Hani bir laf vardır bilirsiniz çakalların gezdiği yerde kurtlar da dolaşır. Merih DEMİRAL'ın Türkiye-Avusturya maçında yaşadığı gol sevincini Türklerin milli sembolü olan bozkurt işaretiyle göstermesinden daha doğal ne olabilir. Ne yani horoz taklidi mi yapacaktı veya İstavroz mu çıkaracaktı? Tabii ki bozkurt işareti yapacak. Bilmeyenler için hatırlatalım Bozkurt sembolü tarihte ilk olarak MÖ.174 tarihinde yani günümüzden 2198 yıl önce yazılı kaynaklara girmiştir. Düşünün yazısız kaynaklarda kim bilir ne zamandan beri var belki üç bin yıl belki de daha fazla. Tabi biz ne anlatırsak anlatalım bu sömürgeci haçlı zihniyetli Türk düşmanlarının fikrini değiştiremeyiz ama yüce Türk milletinin bilgilenmesi önemli. Artık sadece bir değil binlerce Merih binlerce Bozkurt var. Türk milletinin zafer ve birlik sembolü olan Bozkurt ruhu içimizde çok daha güçlü ve çok daha bilinçli yaşayacak.

Tarihte bazı ulusların tarihin akışını durdurduğunu, hatta tersine döndürdüğünü görürüz. Hiç şüphesiz bu ulusların başında yüce Türk Milleti gelmektedir. Büyük Atatürk'ün Türk evladı ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır sözü tam da bu noktada çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bugün spordaki başarımıza bile tahammül edemeyen zavallı zihniyet, düşünün diğer alanlarda bizim kuyumuzu kazmak için neler yapıyor. Terör, ambargolar, istihbarat ve medya operasyonları, ekonomik ve siyasal dayatmalar, ajan devşirmeler, içimizde hain üretmeler ve daha niceleri. Ama artık devir değişti. Türk milleti sosyo genetik kodlarının daha fazla farkına varmaya başladı. Artık ülkemiz cumhuriyet tarihinin en yüksek milli güç kapasitesine ulaşmış durumda. Görüyorsunuz Türkiye ile Suriye Rejimi arasında normalleşmenin başlayacağı anlaşılınca neler oldu. PKK'nın yok olma ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönme ihtimalleri ortaya çıkınca hem başta Kayseri olmak üzere Türkiye'deki çeşitli illerde hem de Suriye'de Türkiye'nin terörden arındırdığı yerlerde başlatılan provokatif eylemleri hangi istihbarat örgütleri tezgahladı sanıyorsunuz. Ama kurtlarla dans edilmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları affetmez. Affetmedi de zaten. Yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz. İşte bu da böyle biline..."

ÖNE ÇIKAN VİDEO